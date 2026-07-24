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Zelenski tvrdi da Putin priprema novu mobilizaciju i planira dalje širenje rata u Ukrajini.

Rusija poručuje da ostaje otvorena za pregovore, ali ističe da će nastaviti "specijalnu vojnu operaciju" dok, kako navodi, evropske zemlje podstiču Kijev na nastavak sukoba.

Ruski napadi na više ukrajinskih gradova odneli su nove žrtve, u Zaporožju je ranjeno 25 ljudi, uključujući šestoro dece, u Pavlogradu su poginule tri osobe, dok su napadnuti i Slavjansk i luka u Odesi.

Ukrajina je izvela napade na ruske ciljeve, pri čemu su na Krimu poginule dve osobe, a pogođeni su i Belgorodska oblast, rafinerija u Uljanovskoj oblasti, kao i ruski tanker u Crnom moru i pontonski trajekt u Donjeckoj oblasti.

Rubio i Lavrov razgovarali su o mogućem obnavljanju mirovnih pregovora, ali je američki državni sekretar ocenio da prethodni predlozi nisu uspeli i da su potrebne nove ideje za postizanje mira.

Zelenski upozorava da Rusija blokira pomorske koridore za izvoz žita, navodeći da nijedan brod prethodnog dana nije mogao da uplovi u ukrajinske luke.

Evropska unija usvojila je 21. paket sankcija protiv Rusije, usmeren na finansijski sektor, vojnoindustrijski kompleks i energetiku.

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Jedan od najmasovnijih napada na Rusiju

Ruska protivvazdušna odbrana (PVO) uništila je 571 ukrajinski dron iznad ruskih regiona tokom noći, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

U saopštenju se navodi da su ukrajinski dronovi uništeni iznad teritorija ruske Belgorodske, Brjanske, Vladimirske, Kaluške, Kurske, Lenjingradske, Novgorodske, Orlovske, Pskovske, Rjazanjske, Smolenske, Tverske, Tulske i Moskovske oblasti, prenela je agencija RIA Novosti.

Ističe se da su ukrajinski dronovi oboreni tokom noći i iznad Krasnodarskog kraja, kao i Krima i Azovskog i Crnog mora.

Gori Sankt Peterburg

Ruski Telegram kanali su izvestili o napadima dronom na nekoliko lokacija u Sankt Peterburgu, što je izazvalo veliki požar u jednom od objekata.

Gubernator Sankt Peterburga, Aleksandar Beglov, potvrdio je napad dronom. Objavio je na Telegramu da su mete bili neodređeni "objekti civilne infrastrukture na Moskovskom autoputu".

Najmanje tri osobe povređene u ukrajinskom napadu na Lenjingradsku oblast

Najmanje tri osobe povređene su noćas u ukrajinskom napadu na rusku Lenjingradsku oblast, saopštio je načelnik oblasti Aleksandar

Drozdenko. Istakao je da se povređenima pruža medicinska pomoć i da nisu u životnoj opasnosti.

Drozdenko je naveo da je ukrajinski dron udario u skladište kompanije "Vajldberis" u Lenjingradskoj oblasti nakon čega su izbili požari, preneo je TASS.

Zelenski sledeće nedelje u SAD, sastaće se sa Trampom

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski sastaće se sa američkim predsednikom Donaldom Trampom tokom posete Sjedinjenim Američkim Državama sledeće nedelje, preneo je Ukrinform, pozivajući se na diplomatske izvore.

Prema navodima tog ukrajinskog portala, Zelenski će boraviti u SAD 28. jula, gde će prisustvovati sahrani senatora Lindzija Grejema i održati sastanak sa Trampom. Ukrinform je takođe preneo da je Zelenski rekao da bi novi trilateralni sastanak predstavnika Ukrajine, SAD i Rusije trebalo da bude održan do jeseni.

Broj povređenih u ruskom napadu na Zaporožje porastao na 25, među njima šestoro dece

Broj povređenih u ruskom napadu na Zaporožje porastao je na 25, među kojima je šestoro dece, uključujući tromesečnu bebu, saopštio je danas načelnik Zaporoške oblasne vojne uprave Ivan Fedorov. "Zbog današnjeg neprijateljskog napada lekarsku pomoć zatražilo je 25 ljudi", naveo je Fedorov na kanalu Telegram, prenosi Ukrinform.

Ruska vojska je danas napala Zaporožje sa pet vođenih avionskih bombi (KAB). U napadu su teško oštećeni privatni medicinski centar, stambene zgrade, jedan vrtić i više automobila. Kako je Fedorov izjavio ranije danas, ruske snage su usred bela dana izvele napad KAB bombama na civilne objekte u Zaporožju, na tri lokacije.

Trampov saradnik kaže da Putin trpi „zapanjujuće” gubitke od 5.000 vojnika nedeljno.

Ruski lider Vladimir Putin gubi „zapanjujući broj” vojnika – više od 5.000 do 6.000 nedeljno – u ratu protiv Ukrajine, izjavio je američki državni sekretar Marko Rubio.

Rubio je rekao da je ovaj sukob jedan od retkih ratova u istoriji u kojima broj vojnika poginulih u borbi premašuje broj ranjenih vojnika.

Dodao je: „Rusija sada trpi udare duboko na svojoj teritoriji; to je nešto što ranije nismo viđali.”

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