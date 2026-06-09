- U Čongaru je ponovo oštećen most nakon noćnog napada ukrajinskih bespilotnih letelica. Saobraćaj preko mosta je ponovo obustavljen. Na licu mesta rade nadležne službe - napisao je on na Maksu.

Saljdo je istakao da su mobilne vatrene grupe i snage protivvazdušne odbrane oborile više od dvadeset bespilotnih letelica prilikom njihovog približavanja objektu. Vozačima je preporučeno da koriste alternativne pravce preko Armjanska i Perekopa.

Oružane snage Ukrajine su i ranije izvele udar na isti most. U tom napadu nije bilo povređenih.

Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da je tokom noći protivvazduhoplovna odbrana oborila 140 ukrajinskih dronova iznad ruskih regiona, uključujući i Krim.

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