Velika ruska fabrika Avitek u gradu Kirovu pogođena je u ukrajinskom raketnom napadu, saopštile su ruske vlasti.

Guverner Kirovske oblasti Aleksandar Sokolov potvrdio je da je grad bio meta raketnog udara, a da je nakon eksplozije izbio požar koji je kasnije ugašen.

Ima poginulih i ranjenih

Prema podacima koje je objavio Sokolov, u napadu je poginulo šest radnika fabrike, dok je još 26 osoba povređeno.

Ubrzo nakon udara na društvenim mrežama i Telegram kanalima pojavili su se snimci na kojima se vidi gust dim koji se uzdiže iznad industrijskog kompleksa.

Fabrika Avitek posluje u sastavu ruskog odbrambenog koncerna Almaz-Antej i proizvodi komponente za raketne sisteme Tor i Osa, kao i delove za vojne avione.

Zelenski potvrdio napad

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da je pogođeni objekat proizvodio komponente za avione i raketne sisteme koje ruska vojska koristi u ratu.

Kompanija Fire Point, koja proizvodi krstareće projektile Flamingo, objavila je snimak lansiranja i navela da je upravo tim projektilom izveden napad.

Kirov se nalazi oko 1.200 kilometara od najbliže teritorije pod kontrolom Ukrajine.

Deo šire operacije

Prema navodima ukrajinske strane, napad na Kirov bio je deo šire vojne operacije tokom koje su pogođeni i drugi ciljevi na teritoriji Rusije, uključujući logističke centre kompanije Wildberries.

Ukrajina poslednjih meseci intenzivira napade na vojne i logističke objekte duboko unutar ruske teritorije, dok Moskva nastavlja vazdušne udare na ciljeve u Ukrajini.

Napomena: Informacije o ciljevima i rezultatima napada zasnovane su na saopštenjima ruskih i ukrajinskih zvaničnika i nisu nezavisno potvrđene.

Izvor: Index.hr