"Sukob na Bliskom istoku i poremećaji u globalnim lancima snabdevanja energijom ublažili su pritisak na Rusiju. Dakle, cilj našeg paketa ne može biti jasniji. Želimo da zadržimo pun intenzitet naših sankcija. A način da se to uradi jeste da se osigura da ruski profit od prodaje nafte ostane ograničen", navela je ona.

Fon der Lajen je predložila suspenziju mehanizma prilagođavanja gornje granice cene nafte do januara 2026, kako Rusija ne bi mogla da profitira od trenutne situacije oko Ormuskog moreuza.

"Ova mera će dati tržištima nafte vremena da se stabilizuju, a istovremeno će se održati pritisak na prihode Rusije", poručila je predsednica EK.

Predlaže se i da se na listu sankcinisanih brodova doda još 30 tankera, pored 632 koja su već sankcionisana Takođe se uvode mere protiv luka, aerodroma i rafinerija koje učestvuju u trgovini ruskom naftom, kao i ograničenja u prodaji LNG tankera Rusiji.

Pored toga, zabrana transakcija će biti proširena na još 31 rusku banku, kao i na 20 banaka, kripto firmi ili platformi i trgovaca naftom u trećim zemljama. Na polju trgovine, Komisija predlaže nova ograničenja izvoza proizvoda i tehnologija koje koristi ruska vojna industrija.

"Na primer, ciljamo više metala i legura koje se koriste u vazduhoplovnom i odbrambenom sektoru. Za dronove, predlažemo nove zabrane izvoza opreme za zemaljsku podršku i sistema za ometanje i lansiranje, između ostalog. Takođe predlažemo nove zabrane uvoza brojnih dobara u vrednosti od 60 miliona evra", dodaje Ursula fon der Lajen.

Pored toga, na udaru sankcija će se prvi put naći i rusko ribarstvo. EU takođe planira i zabranu ulaska u Uniju za osobe koje su služile u ruskim oružanim snagama od početka rata.

Fon der Lajen je istakla i nastavak finansijske podrške Ukrajini, uključujući milijarde evra kroz EU programe i nove isplate za odbranu i makrofinansijsku pomoć. Ona je poručila da Ukrajina ostvaruje napredak ka članstvu u EU uprkos ratu i da je sada "vreme da i Evropska unija ispuni svoj deo".

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