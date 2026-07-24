Novi napadi na logističke centre kompanije Vajldberis izazvali su talas reakcija među ruskim prodavcima, od kojih mnogi tvrde da su ostali bez celokupne robe i izvora prihoda.

Na video-snimcima koji se dele društvenim mrežama vide se vlasnici malih biznisa koji kroz suze govore o šteti nastaloj nakon požara u skladištima.

"Zvanično sam bankrotirala"

Jedna od prodavačica rekla je da je u požaru izgubila svu robu koju je imala.

– To je to. Zvanično sam bankrotirala. Moja roba je izgorela u skladištu – rekla je kroz suze u videu koji kruži internetom.

Druga žena ispričala je da je prethodno izgubila supruga, a da joj je sada, kako tvrdi, izgorelo i ono što joj je predstavljalo jedini izvor prihoda.

Pojedini vlasnici firmi objavili su da više nemaju mogućnost da nastave poslovanje, dok su drugi pozvali građane da kupovinom preostalih proizvoda pomognu njihovim porodicama.

Ukrajina tvrdi da su objekti imali vojnu namenu

Ukrajinske vlasti saopštile su da su logistički centri kompanije Vajldberis korišćeni za isporuku komponenti za dronove, navigacione opreme i druge robe dvostruke namene namenjene ruskim oružanim snagama.

Prema međunarodnom humanitarnom pravu, civilni objekti mogu izgubiti zaštitu ukoliko efikasno doprinose vojnim operacijama i njihovo uništenje pruža konkretnu vojnu prednost.

Napadi trajali više dana

Prema dostupnim informacijama, ukrajinski dronovi proteklih dana pogodili su više logističkih centara Vajldberisa u različitim delovima Rusije, uključujući Tambovsku oblast, područje kod Moskve, Krasnodarski kraj, Stavropoljski kraj i okolinu Sankt Peterburga.

Na društvenim mrežama objavljeni su snimci velikih požara i gustog dima iznad pogođenih objekata.

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da su napadnuti logistički centri, prema tvrdnjama Kijeva, učestvovali u snabdevanju ruske vojske komponentama za bespilotne letelice, navigacionom opremom i drugom vojnom opremom.

Napomena: Tvrdnje o nameni pogođenih skladišta dolaze od ukrajinskih vlasti, dok video-snimci i izjave ruskih trgovaca predstavljaju njihove navode koji nisu nezavisno potvrđeni.

Izvor: Kurir / Kyiv Post