Slovački premijer Robert Fico izjavio je danas da Slovačka nije bila, niti će biti član tzv. "koalicije voljnih", grupe država koje naoružavaju i pomažu vojno Ukrajini.

"Kao premijer Slovačke, zvanično izjavljujem da Slovačka nije bila i neće biti član koalicije voljnih koja podržava sukob u Ukrajini. Kao premijer, nisam učestvovao ni na jednom sastanku ovog vojnog saveza", napisao je Fico na Fejsbuku.

Informativni portal euBrief, povezan sa veb-sajtom Euraktiv, objavio je prethodno da se Slovačka navodno pridružila "koaliciji voljnih". Portal se pozivao na informacije dobijene od francuske ambasade u Slovačkoj.

Fico je izvestio da je razgovarao sa francuskim ambasadorom u Slovačkoj u vezi sa tim. Diplomata je uverio Fica da je u pitanju nesporazum i da će diplomatska misija to javno potvrditi. Fico je takođe ponovio da Slovačka ne pruža vojnu podršku Ukrajini i da samo pruža humanitarnu pomoć zemlji.

"Koaliciju voljnih", koju su pokrenule Velika Britanija i Francuska, čini više od 30 država. Njeni lideri su u januaru potpisali deklaraciju o nameri da, nakon eventualnog mirovnog sporazuma, razmotre raspoređivanje snaga u Ukrajini radi pružanja bezbednosnih garancija, a nedavno im se pridružila i Severna Makedonija.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov rekao je 13. jula da je "koalicija voljnih" grupa zemalja koja ne želi mir i da su njene članice ratni huškači.