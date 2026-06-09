Tokom obraćanja u Savetu bezbednosti, Meljnik je ocenio da Rusija osporava izveštaje i rezolucije Generalne skupštine UN koji se odnose na povlačenje njenih snaga iz Ukrajine i dodao da bi, ukoliko Moskva odbacuje odluke i izveštaje UN, "možda trebalo razmotriti njen izlazak iz organizacije".

"Dozvolite mi da dam jedan predlog. Ako se Rusija oseća tako neprijatno zbog rezolucija Generalne skupštine koje zahtevaju bezuslovno povlačenje njenih trupa, ili tačnije, ratnih zločinaca, sa ukrajinske teritorije, ako Rusija odbacuje nezavisne izveštaje tela UN koji razotkrivaju njenu varvarsku politiku, onda je možda vreme da se oprosti i napusti Ujedinjene nacije", istakao je ukrajinski ambasador u UN.

Tokom obraćanja u Savetu bezbednosti, Meljnik je rekao da bi ruske snage trebalo ukloniti iz svih mirovnih i policijskih misija UN, nakon što su, kako je naveo, tri puta zaredom uvrštene u izveštaj generalnog sekretara o deci i oružanim sukobima, kao i na listu strana umešanih u seksualno nasilje tokom sukoba.

"Ne mislim da će iko u ovoj prostoriji proliti suzu ako Rusija zalupi vratima i ode. Svakog dana, ruski predstavnik nam pljuje u lice svojim stalnim lažima, a mi se previše učtivo pretvaramo da je to samo kiša", naglasio je Meljnik.



Prema njegovim rečima, osoblje koje se nalazi na takvim listama ne bi smelo da učestvuje u mirovnim operacijama pod zastavom UN.

Meljnik je oceniio da bi takav korak mogao da bude važna mera za izgradnju poverenja i pomoći u stvaranju uslova za početak istinskih pregovora usmerenih na postizanje sveobuhvatnog, pravednog i trajnog mira.

"Treba da se pređe sa mera na sankcije"

On je još jednom pozvao partnere da povećaju podršku Ukrajini, pre svega u oblasti protivvazdušne odbrane, "barem desetostruko, a još bolje - dvadesetostruko".



Kako je naveo, najefikasniji način zaštite civila, jeste da se Ukrajini daju dovoljni kapaciteti za presretanje ruskih raketa i dronova – "danas, ne sutra, ne sledećeg meseca, ne sledeće godine".

Meljnik je poručio da članice UN treba da pređu "sa fragmentiranih mera na koordinisane i sveobuhvatne sankcije protiv ruske vojne mašinerije".

"Glavna meta treba da bude ruski vojno-industrijski kompleks, koji nastavlja da proizvodi oružje za svakodnevni teror nad ukrajinskim civilima", istakao je stalni predstavnik Ukrajine u UN.

"Od Putina smo iznova i iznova čuli 'ne'"

Meljnik je naglasio da je Rusija odbacila predlog Kijeva za sastanak lidera na neutralnoj teritoriji radi razgovora o okončanju rata. Kako je naveo, predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski početkom juna obratio ruskom predsedniku Vladimiru Putinu otvorenim pismom u kojem je izrazio spremnost za direktne pregovore i potrebu za okončanjem rata, dok je ruska strana, prema njegovim rečima, nastavila da ističe navodne vojne i ekonomske uspehe.

"Ukrajina je predložila konkretan put napred: sastanak dva lidera na neutralnoj teritoriji. Kao odgovor, čuli smo od gospodina Putina: 'Ne'. Iznova i iznova, 'ne'", rekao je Melnik.

Ukrajinski diplomata je takođe ocenio da se takve poruke Moskve poklapaju sa nastavkom borbenih dejstava, navodeći da je u blizini Sankt Peterburga došlo do eksplozija nakon ukrajinskih udara na vojne ciljeve.

Sednica Saveta bezbednosti UN održana je u ponedeljak na zahtev Ukrajine nakon nedavnih ruskih napada.