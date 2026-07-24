Neuredni kablovi retko kome prijaju, pa mnogi pokušavaju da ih sakriju ispod tepiha, iza nameštaja ili uz ivice prostorije. Iako na prvi pogled deluje kao praktično rešenje, stručnjaci upozoravaju da takva navika može ozbiljno ugroziti bezbednost doma.

Produžni kablovi jesu korisni kada nedostaje utičnica, ali nisu predviđeni za trajnu upotrebu niti za mesta na kojima ne mogu pravilno da se hlade.

Zašto je tepih problem?

Kada kroz produžni kabl prolazi električna struja, on se prirodno zagreva. U normalnim uslovima toplota se rasipa u okolni vazduh, ali kada je kabl prekriven tepihom ili tepisonom, vazduh ne može slobodno da cirkuliše.

Zbog toga temperatura kabla može značajno da poraste, posebno ako su na njega priključeni uređaji veće snage. Dugotrajno pregrevanje povećava rizik od oštećenja izolacije, kratkog spoja, pa čak i požara.

Nameštaj dodatno povećava rizik

Još veći problem nastaje kada se preko kabla postavi težak komad nameštaja ili se po njemu svakodnevno hoda.

Stalan pritisak može da:

ošteti zaštitnu izolaciju,

prekine žice unutar kabla,

izazove dodatno zagrevanje na oštećenom mestu,

poveća mogućnost nastanka električnog luka.

Najveći problem je što takva oštećenja često ostanu neprimećena jer je kabl sakriven ispod tepiha.

Produžni kabl nije zamena za utičnicu

Električari podsećaju da su produžni kablovi namenjeni prvenstveno za povremenu upotrebu.

Ako svakodnevno koristite produžni kabl za napajanje više uređaja, dugoročno je bezbednije ugraditi dodatne zidne utičnice.

Posebno je važno da se veliki kućni aparati, poput frižidera, mašine za pranje veša, mašine za sušenje ili električnog šporeta, priključuju direktno u zidnu utičnicu, a ne preko produžnog kabla.

Obratite pažnju na ove znakove

Produžni kabl treba odmah zameniti ukoliko primetite:

da je topao ili vruć na dodir,

pukotine ili oštećenu izolaciju,

promenu boje plastike,

miris paljevine,

varničenje ili neuobičajene zvuke.

Ignorisanje ovih znakova može dovesti do ozbiljnih kvarova i povećati rizik od požara.

Kako sakriti kablove na bezbedan način?

Ako želite uredniji prostor, mnogo bolje rešenje su zaštitne kanalice za kablove koje se postavljaju uz zid ili lajsne. One omogućavaju da kablovi budu manje vidljivi, ali i da ostanu dostupni za pregled i da se pravilno hlade.

Na kraju, nekoliko minuta uloženih u pravilno postavljanje kablova može sprečiti skupe kvarove i, što je najvažnije, sačuvati bezbednost vašeg doma.