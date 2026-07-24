Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je da je ruska vojska izvela napad na objekat u blizini Kijeva u kojem se, kako tvrdi Moskva, održavala prezentacija bespilotnih letelica.

Prema navodima ruskog vojnog vrha, među predstavljenim sistemima nalazili su se i ukrajinski i strani dronovi koji se, kako tvrde, koriste za napade na civilne ciljeve u Rusiji.

Moskva iznela svoje objašnjenje

U saopštenju Ministarstva odbrane Rusije navodi se da su u trenutku udara u objektu bili proizvođači bespilotnih letelica, predstavnici komande ukrajinskih snaga bespilotnih sistema, kao i pripadnici ukrajinskih specijalnih službi.

– Oružane snage Rusije izvele su grupni udar visokopreciznim oružjem velikog dometa na objekat u blizini Kijeva gde je bila u toku demonstracija bespilotnih letelica, uključujući napredne sisteme ukrajinske i strane proizvodnje, koje se koriste za napade na civilne objekte u Rusiji – navodi se u saopštenju.

Ukrajina prijavila veliki broj žrtava

Ranije tokom dana portparol Oružanih snaga Ukrajine Jurij Ignjat izjavio je da su izvedena dva udara na poligon u Kijevskoj oblasti na kojem se održavala izložba dronova.

Prema podacima ukrajinskog tužilaštva, u napadu je poginulo 10 osoba, dok je oko 100 ljudi povređeno.

Lokalni mediji preneli su da je pogođena izložba Udruženja proizvođača bespilotnih sistema "Armada", na kojoj je, prema ranije objavljenim informacijama, trebalo da budu predstavljeni dronovi, sistemi za njihovo otkrivanje, radari i oprema za elektronsko ratovanje.

Napomena: Navodi o ciljevima napada zasnovani su na saopštenju Ministarstva odbrane Rusije, dok podatke o žrtvama iznose ukrajinske vlasti. Tvrdnje sukobljenih strana nije moguće nezavisno potvrditi.

Izvor: Sputnjik