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Šef NATO-a plaši mlade Ruse: "Ako se prijavite za rat u Ukrajini – čeka vas smrt"

Generalni sekretar NATO-a Mark Rute upozorio je danas mlade Ruse da će verovatno poginuti ako uzmu učešće u ratu u Ukrajini.

Izdato upozorenje: Čeka se udar

Upozorenje na dron izdato je za Kabardino-Balkariju, objavio je šef republike Kazbek Kokov. "Dragi stanovnici i posetioci republike! Upozorenje na dron izdato je za Kabardino-Balkariju", napisao je Kokov na Telegramu.

Vazdušna opasnost! Eksplozije u Harkovu

Peta eksplozija u poslednja 24 sata potresla je Harkov u sredu usred uzbune zbog vazdušne opasnosti, prenose RIA Novosti.

Kijev ima novo oružje: Balistička raketa FP-7.X spremna za Ruse

Najveći ukrajinski proizvođač raketa i dronova kompanija "Fire Point", izvela je probni let balističke rakete koja će biti osnova za projekat novog sistema protivraketne odbrane, saopštila je danas direktorka kompanije Irinа Terek.

"Ni Rusija ni Ukrajina nisu spremne da učine ustupke"

Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je danas da ni Rusija ni Ukrajina nisu spremne da učine ustupke u pregovrima o okončanju rata, pre svega ruska strana i naglasio da je to potrebno kako bi se postigao mir. "Spremni smo da nastavimo kakvu god ulogu je potrebno u kontekstu postizanja mira, jer mislimo da rat u Ukrajini nema vojno rešenje", rekao je Rubio tokom drugog dana svedočenja pred Odborom za spoljne poslove američkog Senata, prenosi Rojters. Prema njegovim rečima, rat može biti rešen samo diplomatskim putem, iako je taj put, kako je ocenio, dosad bio neplodonosan. "Nazvao bih to tekućim izazovom", rekao je Rubio. Američki predsednik Donald Tramp je tokom predizborne kampanje tokom 2024. najavljivao da će brzo okončari rat u Ukrajini. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov juče je rekao da će se rat u Ukrajini nastaviti ako Kijev nastavi da odbija "istinske" pregovore i ozbiljne odluke o mirnom rešenju, i istakao da Rusija ostaje otvorena za mirovne pregovore o Ukrajini. Kako je naveo, rat može biti gotov do kraja dana, ukoliko ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski naredi ukrajinskim oružanim snagama da napuste ruske regione.

Snimak napada na Sankt Peterburg

Zelenski: "Rusi mesečno gube 30.000 do 35.000 vojnika"

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da Rusija mesečno gubi između 30.000 i 35.000 vojnika, od čega je, prema njegovim rečima, oko 63 odsto poginulo, dok je preostalih 37 odsto teško ranjeno. Zelenski nije izneo dodatne detalje o izvoru podataka, ali je istakao da su gubici Moskve i dalje izuzetno visoki.



Rusi su razbijeni; Pogođena Putinova Baltička flota; "Mađar" udario na "ruski Davos"

Ukrajina je napala i ruske ratne brodove u bazi Kronštat blizu Sankt Peterburga, uključujući korvetu "Bojki", koja je navodno pogođena dok se nalazila u suvom doku na više od 1.100 kilometara od Ukrajine.

Placebo za Ukrajince: Pismo Zelenskog samo odlaže neizbežno

Pismo Vladimira Zelenskog predsedniku SAD Donaldu Trampu o nedostatku raketa za protivvazdušnu odbranu predstavlja besmislicu sa placebo efektom za Ukrajince, izjavila je predstavnica ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova za Sputnjik na marginama Međunarodnog ekonomskog foruma u Sankt Peterburgu.

„Nije stvar u rejtingu, nije stvar u reputaciji... ovo je slika koju Zelenski pokušava da oblikuje. On treba da im nešto podmetne, neku apsolutnu besmislicu sa placebo efektom, pilulu, neku priču koju će ispričati samo da bi odložio neizbežno“, rekla je Zaharova, prenosi Sputnjik.

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Mađar predložio Mađarsku kao mesto za pregovore o Ukrajini

Mađarski premijer Peter Mađar izjavio je da je njegova zemlja spremna da pruži diplomatski doprinos rešavanju sukoba u Ukrajini i da bi mogla da postane mesto za pregovore.

"Možemo da pružimo diplomatsku i humanitarnu pomoć, a Mađarska bi takođe mogla da bude mesto za pregovore", rekao je Mađar u intervjuu za nemački list "Frankfurter algemajne cajtung" (FAZ).

Što se tiče bezbednosnih garancija za Kijev, Mađar je napomenuo da njih može da pruži samo međunarodna zajednica.

Porastao broj poginulih u napadu na civilni autobus u DNR

Broj poginulih u napadu ukrajinskih oružanih snaga na autobus u Jenakijevu porastao je na osam, saopštio je šef DNR Denis Pušilin.

Dve osobe poginule u napadu ukrajinskog drona na Zaporošku oblast

Na auto-putu između Novonikolajevke i Trudovog u Melitopoljskom opštinskom okrugu napadnut je civilni automobil. Vozač i putnik automobila su poginuli, saopštio je gubernator Zaporoške oblasti Evgenije Balicki.

Zelenski i Rute odali počast palim ukrajinskim vojnicima u Kijevu

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, generalni sekretar Severnoatlantske alijanse Mark Rute i predstavnici zemalja članica NATO-a odali su danas počast palim ukrajinskim vojnicima kod Zida sećanja u Kijevu.

„Počeli smo posetu Severnoatlantskog saveta NATO-a Ukrajini odavanjem počasti palim ukrajinskim vojnicima na Zidu sećanja“, saopštio je Zelenski na Fejsbuku, prenosi Ukrinform.

Prema njegovim rečima, događaju su prisustvovali generalni sekretar NATO-a Rute, predsednik Vojnog komiteta Alijanse Đuzepe Kavo Dragone, i stalni predstavnici i zamenici stalnih predstavnika 32 zemlje članice NATO-a.

„Cenimo ovaj znak poštovanja predstavnika Alijanse prema našim vojnicima koji su branili zemlju i celu Evropu od ruskog zla", naglasio je Zelenski.

Ukrajinska vojska gađala školu u Melitopolju, 30 zaposlenih evakuisano, nema povređenih

Ukrajinska vojska gađala je danas školu u Melitopolju, a 30 zaposlenih je evakuisano, saopštio je Evgenije Balicki, guverner dela Zaporoške oblasti Ukrajine koja je pod ruskom kontrolom.

Prema njegovim rečima, u napadu nije bilo povređenih,a nakon udara izbio je požar na krovu objekta, prenosi Sputnjik. Ruske vlasti su saopštile da je u ukrajinskom udaru na auto-putu u Melitopoljskom opštinskom okrugu napadnut civilni automobil.

Vozač i putnik automobila su poginuli, saopštio je Balicki. On je dodao i da je u ukrajinskom napadu "potpuno uništen" mesni kombinat, navodi Sputnjik.

Sibiha: Rute sa Zelenskim u Kijevu, poštujemo jedinstvo NATO-a u podršci Ukrajini

Generalni sekretar NATO-a Mark Rute doputovao je u zvaničnu posetu Kijevu, saopštio je ukrajinski ministar spoljnih poslova Andrij Sibiha.

"Drago mi je što mogu da pozdravim generalnog sekretara NATO-a Marka Rutea u Kijevu na razgovorima sa predsednikom Volodimirom Zelenskim i važnim sastancima. Duboko poštujemo jedinstvo i snagu NATO-a u podršci Ukrajini dok zajedno branimo transatlantsku bezbednost", rekao je Sibiha u objavi na društvenoj mreži X, prenosi Ukrinform.

Nemačka: Otvara se "prozor za dijalog" između Rusije i Evrope o Ukrajini

Nemački zvaničnik izjavio je danas da se "polako otvara prozor" za dijalog izmedju Rusije i Evrope o Ukrajini i da je neophodno da se uspostavi efikasan format koji će Evropljani smatrati legitimnim.

Neimenovani zvaničnik je dodao da postoje jake indikacije da će grupa E3 - Nemačka, Francuska i Velika Britanija - nastaviti da igra važnu ulogu u tom pogledu, preneo je Rojters.

Nemački zvaničnik je rekao i da nedavne borbe ukazuju na to da će proces dijaloga verovatno da traje mesecima, a ne nedeljama, i da je ključno da se osigura da se oni vode u potpunom dogovoru sa Ukrajinom.

Peskov: Ruski odgovor na napade ukrajinskih oružanih snaga biće sistemski kao i dosad

Odgovor Rusije na napade ukrajinskih oružanih snaga biće sistemski kao i do sada, izjavio je danas portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

On je podsetio na saopštenje Ministarstva spoljnih poslova Rusije u kojem se navodi da će odgovori na ukrajinske napade biti sistemski, preneo je TASS.

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Udar na rusku luku, Ukrajinci uništili brodove i infrastrukturu

Prema preliminarnim informacijama, odbrambene snage su napale brodove i infrastrukturne objekte u ruskoj luci Kronštat, saopštio je Generalštab Oružanih snaga Ukrajine na Fejsbuku.

Komandant snaga bespilotnih sistema Oružanih snaga Ukrajine, Robert "Mađar" Brovdi, objavio je snimak napada na korvetu "Bojkij" od strane pilota 1. odvojenog centra DGS u ruskoj luci Kronštat.

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Zelenski: Ukrajina uništila naftni terminal u Sankt Peterburgu Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski potvrdio je danas da su ukrajinske snage uništile naftni terminal u Sankt Peterburgu, kao i preduzeća u ruskoj Tambovskoj oblasti. On je napisao na Telegramu da udaljenost naftnog terminala u Sankt Peterburga od ukrajinske granice iznosi oko 1.100 kilometara, preneo je Ukrinform. Zelenski je naveo da su ukrajinske snage pogodile i vojne ciljeve u bazi Kronštat koja se nalazi u blizini Sankt Peterburga. Prema njegovim rečima, još jedna meta bilo je preduzeće u ruskoj Tambovskoj oblasti koje se bavi proizvodnjom oružja. Zelenski je naveo da udaljenost tog preduzeća od linije fronta iznosi gotovo 600 kilometara. Komanda Snaga za specijalne operacije Oružanih snaga Ukrajine saopštila je da su na tim mestima napada zabeleženi brojni požari velikih razmera.

Rute stigao u posetu Kijevu Generalni sekretar NATO-a Mark Rute stigao je danas u posetu Kijevu, saopštila je ukrajinska državna železnička kompanija. Kompanija je na Telegramu objavila fotografije na kojima se vidi kako Rute stiže na Centralnu železničku stanicu u Kijevu, preneo je Rojters. Rute je prethodno boravio u poseti Kijevu 3. februara, kada je održao govor u Vrhovnoj radi Ukrajine, preneo je Ukrinform.

Pogođen autobus koji je išao ka Moskvi, ima mrtvih i ranjenih

Sedam osoba poginulo je kada je dron ukrajinskih oružanih snaga pogodio autobus u Donjeckoj Narodnoj Republici, saopštio je šef republike Denis Pušilin.

"Udarni dron izveo je napad na autobus Moskva-Simferopolj u Jenakijevu. Prema preliminarnim informacijama, poginulo je sedam civila", napisao je Pušilin na platformi Maks.

On je dodao da je u napadu ranjeno 11 osoba, kojima je ukazana lekarska pomoć.

Trenutak kada je ukrajinski dron napao autobus u DNR snimljen je kamerom.

Rusi oborili 354 ukrajinska drona

Ruski PVO sistemi su tokom noći oborili 354 ukrajinska drona avionskog tipa iznad ruskih oblasti, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije. Dronovi su oboreni iznad Belgorodske, Brjanske, Voronješke, Kaluške, Kurske, Lenjingradske, Novgorodske, Orlovske, Pskovske, Rostovske, Smolenske, Tverske i Tulske oblasti, Moskovskog regiona, Krasnodarskog kraja, Krima i iznad Azovskog mora, navodi se u saopštenju.

Dva radnika hitne službe poginula u ukrajinskom napadu na rusku Smolensku oblast

Dva pripadnika Ministarstva za vanredne situacije su poginula, a dva su povređena u ukrajinskom napadu na rusku Smolensku oblast, saopštio je načelnik te oblasti Vasilij Anohin. On je naveo na platformi Maks da su dva radnika hitne službe poginula u požaru nakon napada ukrajinskog drona na Smolensku oblast, a da su dva povredjena, kao i jedan civil, preneo je Tass. Anohin je istakao da su poginula dva pripadnika 30. vatrogasno-spasilačke jedinice Glavne uprave Ministarstva za vanredne situacije Rusije za Smolensku oblast kada su tokom gašenja požara pali ostaci ukrajinskog drona.

Pogođen naftni terminal

U Sankt Peterburgu pogođen naftni terminal, a prema izveštajima očevidaca, odjeknule su snažne eksplozije i izbio je veliki požar na lokaciji, piše Kijev indipendent.

Stanovnici Putinovog rodnog grada objavili su fotografije i video snimke na društvenim mrežama na kojima se vidi gust crni dim koji se diže iznad naftnog terminala u Sankt Peterburgu.

Prema analizi nezavisnog ruskog kanala Astra na Telegramu, dronovi su udarili u terminal i izazvali požar.

Napadnut Herson; Jedna osoba poginula, šestoro povređenih

Jedna osoba je poginula, a šest je povređeno u ruskom napadu na Herson na jugu Ukrajine tokom noći, saopštio je jutros šef Hersonske regionalne administracije Aleksandar Prokudin.

On je objavio na Telegramu da su ruske snage tokom noći napale Dnjeprovski okrug Hersona bespilotnim letelicama i artiljerijom, preneo je Ukrinform.

Moskva poručila Evropi: "Izgubili ste tri miliona evra"

Specijalni predstavnik Rusije za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom i generalni direktor Ruskog fonda za direktna ulaganja (RDIF) Kiril Dmitrijev izjavio je danas da su evropske zemlje izgubile približno tri biliona evra zbog odbijanja ruskih energetskih isporuka i da efikasno vode svoje ekonomije ka kolapsu.

Dmitrijev je novinarima na Međunarodnom ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu (SPIEF) rekao da Nemačka i druge evropske zemlje vide da su već izgubile oko tri biliona evra zbog "poricanja" ruskog energetskog sektora i da "efikasno vode svoje ekonomije ka kolapsu", preneo je Tass.

Napadnut Sankt Peterburg

Nekoliko osoba povređeno je jutros u ukrajinskom napadu dronovima na infrastrukturne objekte u Sankt Peterburgu, saopštila je pres-služba gradske vlade.

U saopštenju se precizira da su u napadu oštećeni infrastrukturni objekti u Kronštatskom, Kirovskom i Krasnoselskom okrugu Sankt Peterburga, preneo je Tass.

Najnovija procena ruskih gubitaka

Dronovi krenuli ka Moskvi i Lenjingradu

Rusija je oborila 30 dronova iznad Lenjingradske oblasti i nastavlja da odbija napade, objavio je regionalni guverner Aleksandar Drozdenko, dok je gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanjin prijavio 13 oborenih dronova koji su leteli ka glavnom gradu.

Rusija je, kao odgovor na napad na Starobeljsk, izvela intenzivne udare na vojne ciljeve širom Ukrajine, dok vlasti u Kijevu tvrde da su pogođene i stambene zgrade, pri čemu je poginulo više od 20, a povređeno više od 130 ljudi. U međuvremenu, iz Kremlja poručuju da sukob ne može biti okončan sve dok ukrajinska strana odbija ono što Moskva naziva "istinskim" pregovorima.

Ruske snage nastavile su snažne udare na, kako tvrde, ukrajinsku vojnu industriju, kao odgovor na "terorističke napade Kijeva" na studentski internat u Starobeljsku.

Kako se navodi, pogođeni su objekti u Kijevu, Zaporožju, Harkovu i Dnjepropetrovsku koje kontrolišu ukrajinske oružane snage, kao i u Poltavskoj, Hmeljnickoj i Sumskoj oblasti.

Sa druge strane, ukrajinske vlasti tvrde da su ruske rakete pogodile stambene objekte u Dnjepru ostavivši iza sebe 16 mrtvih i 42 ranjenih.

Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko naveo je da je broj poginulih u prestonici Ukrajine šest, dok je povređenih 90.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov naglašava da će rat trajati dok god vlasti u Kijevu budu odbijale "istinske" pregovore.

"Rat bi bio odmah gotov kada bi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski naredio svojim oružanim snagama da napuste ruske regione", naveo je Peskov

Zelenski je upozorio građane da bi ruske trupe mogle ponovo da pokrenu masovni napad na Ukrajinu i pozvao ih da obrate pažnju na znak za uzbunu.