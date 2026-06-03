U Bihaću je u poslepodnevnim satima došlo do teške saobraćajne nesreće u kojoj je jedna osoba smrtno stradala.

Iz zasad neutvrđenih razloga, vozač je izgubio kontrolu nad automobilom i sleteo u kanal reke Une u ulici Bedem.

Nažalost, vozač je preminuo na mestu nesreće.

U akciji izvlačenja vozila i tela učestvovali su pripadnici vatrogasne jedinice i ronioci, dok su policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona osiguravali lice mesta.

O događaju je obavešten Kantonalno tužilaštvo Unsko-sanskog kantona u Bihaću, pod čijim nadzorom su izvršene uviđajne radnje.

U toku je istraga koja bi trebala da rasvetli sve okolnosti ove tragedije.

Alo/Dnevni Avaz

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