U Bihaću je u poslepodnevnim satima došlo do teške saobraćajne nesreće u kojoj je jedna osoba smrtno stradala.
Iz zasad neutvrđenih razloga, vozač je izgubio kontrolu nad automobilom i sleteo u kanal reke Une u ulici Bedem.
Nažalost, vozač je preminuo na mestu nesreće.
U akciji izvlačenja vozila i tela učestvovali su pripadnici vatrogasne jedinice i ronioci, dok su policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona osiguravali lice mesta.
O događaju je obavešten Kantonalno tužilaštvo Unsko-sanskog kantona u Bihaću, pod čijim nadzorom su izvršene uviđajne radnje.
U toku je istraga koja bi trebala da rasvetli sve okolnosti ove tragedije.
Alo/Dnevni Avaz
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