Najveći ukrajinski proizvođač raketa i dronova kompanija Fire Point, izvela je probni let balističke rakete koja će biti osnova za projekat novog sistema protivraketne odbrane, saopštila je danas direktorka kompanije Irinа Terek.

"Nedavno smo sproveli izuzetno važan test: potpuno kontrolisan manevar leta rakete FP-7.X, koja će činiti osnovu budućeg protivbalističkog presretača Frey", objavila je Terek na platformi X, prenosi Rojters.

FP-7.X je varijanta presretača balističke rakete FP7 kompanije Fire Point, koja je trenutno u razvoju i koja će, prema rečima rukovodstva kompanije, moći da gađa i ciljeve na zemlji.

Suosnivač Fire Pointa Denis Štilerman izjavio je u aprilu za Rojters da kompanija pregovara sa "nekim evropskim kompanijama" o pokretanju novog PVO sistema sposobnog da obara supersonične balističke rakete čime bi se stvorila jeftinija alternativa američkom PVO sistemu "patriot".

Sama raketa je samo jedan deo sistema protivvazdušne odbrane, a analitičari ukazuju da su najsloženiji delovi sistema mreža zemaljskih radara i sistem navođenja koji je instaliran u raketu. Od početka rata u Ukrajini 2022. godine Rusija često izvodi napade balističkim raketama.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je danas da Evropa mora da ubrza svoj program protivbalističke zaštite. Zvanični Kijev se već mesecima žali na kritični nedostatak presretačkih raketa za PVO sistem "patriot", jedino pouzdano oružje za odbranu od balističkih pretnji.