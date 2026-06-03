Pregovori između Sjedinjenih Američkih Država i Irana su u toku, a nijedna konačna odluka nije doneta, prenela je danas agencija Fars pozivajući se na člana iranskog pregovaračkog tima.

Kako se navodi, razlog za neuspešne pregovore dve strane u Pakistanu je to što Iran nije želeo da nukelarni program bude deo pregovora.

Član iranskog pregovaračkog tima je rekao da Iran neće potpisati nikakav sporazum koji ne uključuje Liban.

"Ukoliko se dogovorimo o memorandumu o razumevanju, to će biti mehanizam koji se sastoji od četiri faze", rekao je on.

Ranije danas američki predsednik Donald Tramp tvrdio je da je tokom pregovora Iran pristao da nema nuklearno oružje.