Video prikazuje kontrolisani let rakete tokom testiranja, a iz kompanije navode da je reč o važnom koraku u razvoju domaćih kapaciteta za zaštitu od balističkih pretnji.

Direktorka kompanije Irina Terek saopštila je da je test uspešno sproveden i da je raketa tokom leta izvela planirane manevre.

"Nedavno smo sproveli izuzetno važan test: potpuno kontrolisan manevar leta rakete FP-7.X, koja će činiti osnovu budućeg protivbalističkog presretača 'Frey'", objavila je Terek na platformi X.

Prema informacijama kompanije, FP-7.X predstavlja razvojnu verziju rakete FP7, koja je još u fazi usavršavanja. U budućnosti bi sistem trebalo da bude sposoban za presretanje balističkih projektila, ali i za dejstvo protiv pojedinih ciljeva na zemlji.