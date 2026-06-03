Međutim, životna priča Doroti Doti Vilson pokazuje da tajna dugog života možda leži na mnogo jednostavnijem mestu.

Ova Amerikanka, koja ima čak 103 godine, i dalje vodi aktivan i ispunjen život. Sama se oblači, redovno vežba, svakodnevno čita i učestvuje u društvenim aktivnostima, a njen pogled na život inspirisao je hiljade ljudi.

Doroti je rođena 1923. godine u Masačusetsu, a danas živi u domu za starije osobe u Konektikatu. Iako je zakoračila u jedanaestu deceniju života, njeni dani su ispunjeni razgovorima, druženjem i aktivnostima koje sama bira.

Prema njenim rečima, upravo su ljudi najvredniji deo života.

„Moje interesovanje su ljudi. To je najbolji deo života – ljudi koje upoznaješ“, kaže Doroti.

U domu učestvuje i u odboru koji dočekuje nove stanare i pomaže im da se lakše prilagode novoj sredini. Veruje da povezanost sa drugima daje energiju i smisao svakom danu.

Iako nema naporne treninge niti posebne sportske ciljeve, Doroti smatra da je važno ostati aktivan.

Redovno učestvuje u vežbama prilagođenim njenim godinama i trudi se da svakodnevno bude u pokretu.

„Ništa nije lako, ali ni ne mora da bude. Mislim da je dobro održavati svoju snagu“, poručuje ona.

Pored fizičke aktivnosti, posebnu pažnju posvećuje mentalnom zdravlju. Svakodnevno čita knjige na Kindle uređaju, a omiljena razonoda joj je bridž, koji igra sa prijateljima i članovima porodice.

Na taj način održava koncentraciju, pamćenje i društvene kontakte, za koje smatra da su jednako važni kao i fizičko zdravlje.

Za razliku od mnogih saveta o dugovečnosti, Doroti ne prati posebne režime ishrane. Jede jednostavnu hranu, voli riblju supu, salate i povrće, a najviše sluša potrebe svog organizma.

Ipak, njena najvažnija životna poruka nije vezana za hranu.

„Sve vreme se osećam dobro. Zašto i ne bih? Nema smisla žaliti se“, kaže sa osmehom.

Upravo taj optimizam, društvenost, svakodnevno kretanje i stalna radoznalost prema ljudima i životu mnogi vide kao pravu tajnu njene vitalnosti i dugovečnosti.