Nakon tragične saobraćajne nesreće koja se danas dogodila u bihaćkoj ulici Bedem, u kojoj je život izgubio mladi Manuel K., društvene mreže preplavljene su emotivnim porukama oproštaja porodice, prijatelja i poznanika.

Vest o njegovoj smrti potresla je Bihać i širu zajednicu, a brojni građani opraštaju se od mladića biranim rečima, izražavajući tugu i nevericu zbog prerano ugašenog života, piše Crna-Hronika.

„Molim vas da uputimo dovu Gospodaru za njega, da mu podari milost, oprost i večni smiraj, a njegovoj porodici sabur i snagu da izdrži ovaj veliki gubitak“, jedna je od poruka koja se deli među prijateljima i poznanicima.

Posebno emotivna bila je objava njegovog rođaka i prijatelja iz detinjstva: „Da ti Uzvišeni Allah podari Džennet, a porodici sabur. Kareli moj, rođače i moj veliki prijatelju iz detinjstva, skupa smo odrasli. Primi moj rahmet, prijatelju. Molim dragog Allaha, Gospodara, da njegovom sinu podari Džennet, a porodici sabur.“

Brojne poruke ispunjene tugom svedoče o tome koliko je Manuel K. bio voljen među svojim prijateljima i porodicom.

„Večna tuga i žalost. Da mu dragi Allah podari lepi Džennet, a porodici sabur. El-Fatiha“, navodi se u jednoj od objava.

„Dragi Allahu Milostivi, podari mu lepi Džennet, drago nedužno dete. Amin. El-Fatiha“, stoji u još jednoj poruci oproštaja.

Podsetimo, nesreća se dogodila danas oko 14.40 časova kada je putnički automobil marke BMW serije 3 sleteo u kanal u ulici Bedem u Bihaću. Uprkos pokušajima građana da pomognu vozaču, mladić je nažalost izgubio život.

Uviđaj su obavili pripadnici MUP-a Unsko-sanskog kantona pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva, koje utvrđuje okolnosti ove tragedije.

BONUS VIDEO: