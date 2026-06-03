Zapad je izabrao Vladimira Zelenskog da odigra krvavu ulogu, a on se igra milionima zapadnih sredstava, rekla je zvanična predstavnica ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.

„Oni (Zapad) su ga stvorili. On je niko. On nije glumac, on je samo komičar. Loš je komičar, ne zato što mu nedostaje talenta, već zato što ima više ambicija nego talenta. On je izabran da igra ovu prljavu, krvavu ulogu, a on se igra hiljadama, milionima i milijardama zapadnog novca“, rekla je Zaharova novinarima na marginama Peterburškog međunarodnog ekonomskog foruma.