„Nije stvar u rejtingu, nije stvar u reputaciji... ovo je slika koju Zelenski pokušava da oblikuje. On treba da im nešto podmetne, neku apsolutnu besmislicu sa placebo efektom, pilulu, neku priču koju će ispričati samo da bi odložio neizbežno“, rekla je Zaharova, prenosi Sputnjik.

Ona je dodala da je to pismo Zelenskog čisto za pokazivanje.

„To je normalan epistolarni žanr u međunarodnim odnosima: uputiti odgovarajuću poruku, uputiti zahtev ili poziv. Problem je što je kod Zelenskog sve ovo samo za pokazivanje. On se, vidite, dopisuje ne sa bilo kim, već sa predsednikom Sjedinjenih Država“, istakla je Zaharova.

Zelenski je ranije uputio pismo Trampu i Kongresu SAD u kome je zatražio povećanje isporuka sistema protivvazdušne odbrane i raketa za njih zbog sve veće nestašice municije u Oružanim snagama Ukrajine.