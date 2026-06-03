Ukrajinske snage bespilotnih sistema (USF) pogodile su 3. juna ruski ratni brod naoružan raketama u pomorskoj bazi Kronštat u ruskoj Lenjingradskoj oblasti, rekao je komandant USF Robert „Mađar“ Brovdi.

Brovdi je na Telegramu napisao da su USF bespilotne letelice „ušle u trag i zapalile” korvetu Boikii, koja je naoružana navođenim projektilima.

- (Brod) ima fascinantnu istoriju putovanja i avantura duž granica NATO-a. Prati ga naftna flota u senci – pravi radni konj - rekao je Brovdi, prenosi Kijev independent.

Boikii je navodno pratio naftne tankere iz ruske flote u senci kroz Lamanš 2025.

Predsednik Vladimir Zelenski i ukrajinski generalštab takođe su ranije 3. juna potvrdili da su vojni ciljevi u bazi Kronštat pogođeni zajedno sa drugim ciljevima unutar Rusije i Ukrajine koju je okupirala Rusija.