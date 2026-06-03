Policija je saopštila da je požar izbio u hotelu "Flourish Stay", koji pruža usluge prenoćišta sa doručkom po povoljnim cenama u južnom delu Nju Delhija, ali nije precizirala šta je uzrok požara, prenosi "Figaro".

Kako navodi, među stradalima je veći broj državljana afričkih zemalja koji su u Indiju došli na lečenje, prenose lokalni mediji.

Vatrogasne ekipe spasile su 40 ljudi iz zgrade, izjavio je vatrogasni zvaničnik Abhilaš Malik.

Požar je ugašen, ali uzrok njegovog izbijanja za sada nije poznat.

Fotografije sa lica mesta prikazuju vatrogasce kako pokušavaju da ugase vatru dok gust dim kulja iz zgrade. Fotografije prikazuju i porodicu stranih državljana kako visi kroz prozor dok je zgrada zahvaćena plamenom.

U akciji spasavanja učestvovali su i lokalni stanovnici, pomažući u evakuaciji ljudi zarobljenih unutra i prenoseći neke od povređenih na sigurno.

Premijer Indije Narendra Modi izrazio je saučešće porodicama žrtava "tragičnog požara", u objavi na mreži Iks.

Požari su česta pojava u Indiji, gde investitori i stanari često ne poštuju građevinske propise i bezbednosne standarde.