Estradni menadžer Nenad Šipka organizuje proslavu svog rođendana u jednom beogradskom restoranu, gde polako pristižu kolege prijatelji i članovi porodice.

Elma Sinanović, Xander, Anabela Atijas sa suprugom Andrejom, Dragan Stojković Bosanac sa suprugom Dunjom, Mahrina kao i mnogi drugi polako su stigli na događaj.

-Kao i svaka moja žurka, tako će i ova biti za pamćenje. Drugi kažu da sam među najboljim menadžerima, tako da im verujem. Dara Bubamara i ja sarađujemo zadnjih godinu dana, Indira Radić pet, Anabela trinaest, Mia Borisavljević deset, sada da ne nabrajam sve, nadam se da će doći - rekao je Šipka za Alo na samom početku razgovora, te napomenuo da su na njogovom rođendanu najveselije Anabela i Dara.

Tajna uspeha i poštovanja od strane estradnih lica se zaslužuje, a menadžer nam je otkrio kako je uspeo da ostane veran svojim saradbnicima toliki niz godina.

-Poštovanje, korektnost, poštenje, to je recept za uspeh, mi smo svi teški sa javne scene, ali nađemo neku sredinu - iskreno je odgovorio, te istakao da je trenutno najpopularnija zvezda Dara Bubamara.

-Nakon ovoga što se desilo sa Darom, ona nema ni jedan dan kada je slobodna. Daru ne treba savetovati, ona je prepametna -rekao je on.

Elma Sinanović o Mini Kostić

Elma Sinanović među prvima je stigla kod menadžera te je prokomentarisala stanje u kojem se našla njena koleginica Mina Kostić koja je pre nekoliko dana završila na klinici "Laza Lazarević".

-Iz Pazara sam došla da ispoštujem svog menadžera. Čula sam za situaciju sa Minom Kostić, znam da su aktuelne teme, to može svakom da se desi, nadam se da će biti dobro. Estrada trpi veliki pritisak moraš da budeš jaka ličnosrt I da imaš jak karakter da se snađeš I ostaneš normalan. Zavisi kako čovek gleda na te neke stvari. Nisam pod pritiskom, bavim se muzikom na suptilniji način, ali se ne trudim toliko da sam tu da sam u toj nekoj žiži povučem se i nekako sam van tih dešavanja. U Pazaru je lakše, povučem se dole i u tom sam svom svetu jednostavno se ne eksponiram mnogo I to je dobro - bila je iskrena Elma.

Osim pevačice i Anabela Atijas nije štedela reči podrške za Kostićevu.

-Sa Minom Kostić nisam bila bliska, čula sam šta se dogodilo, niko od nas ne zna tačan uzrok, koliko je to duboko, šta se desilo, mnogo joj želim ljubavi da se izbori, da istraje. Niko od nas nije zaštićen, svakom može da se desi, pazimo šta pričamo i kakve komentare ostavljamo, najmanje ima mesta da se sudi, ipak je to period, ko zna šta se sve skupilo - rekla je Anabela koja se potom dotakla prijateljstva sa menadžerom, ali i supruga sa kojim je došla.

-Trudim se da napravim balans u svemu, kada je neko moj trudim se da ispoštujem. Stigla sam sa Andrejom, volim kada je on tu, on nije tip koji previše izlazi, ali su nam ovi ljudi bliski. Luna I Marko neće doći jer su sa decom, inače mene ne biste videli da su oni tu. Naizlazila sam se sad je njihov red, ali je Šipka bliži meni nego njima - zaključila je Anabela.

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