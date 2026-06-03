Uzbuna za vazdušni napad proglašena je u sredu u Kijevu i više regiona širom Ukrajine, dok se građanima šalju upozorenja zbog moguće nove eskalacije sukoba i opasnosti iz vazduha.

Prema podacima sa onlajn mape ukrajinskog Ministarstva za digitalnu transformaciju, alarmi su aktivirani u glavnom gradu Ukrajine, ali i u brojnim oblastima širom zemlje.

Signal za vazdušnu opasnost trenutno se čuje u Kijevu, kao i u Kijevskoj, Žitomirskoj, Černigovskoj, Sumskoj, Čerkaskoj, Poltavskoj, Kirovogradskoj, Dnjepropetrovskoj i Harkovskoj oblasti.

Građani su pozvani da odmah potraže skloništa i prate instrukcije nadležnih službi, dok ukrajinski mediji prenose da vlada velika napetost zbog mogućnosti novih udara.

U poslednjim nedeljama vazdušne uzbune širom Ukrajine postale su gotovo svakodnevne, a posebno su pogođeni istočni i centralni delovi zemlje.

Za sada nema zvaničnih informacija o eventualnim eksplozijama ili pogođenim ciljevima, ali su sirene i upozorenja izazvali veliku zabrinutost među stanovništvom.

Ukrajinske vlasti nastavljaju da upozoravaju građane da ozbiljno shvate sva upozorenja, jer se situacija na terenu veoma brzo menja.