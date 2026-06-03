Donbas i dalje ostaje glavno žarište sukoba u Ukrajini, a prema tvrdnjama ruskog vojnog analitičara i penzionisanog pukovnika Viktora Baranca, iza upornog odbijanja Kijeva da povuče svoje snage iz tog regiona možda se krije mnogo više od vojne ili političke borbe.

Baranec tvrdi da se prava bitka vodi oko ogromnih nalazišta prirodnih resursa, pre svega gasa iz škriljaca, čija se vrednost, kako navodi, procenjuje na bilione dolara.

Nova rasprava pokrenuta je nakon izjave portparola Kremlja Dmitrija Peskova, koji je rekao da bi rat mogao da bude završen “u roku od jednog dana” ukoliko bi Vladimir Zelenski povukao ukrajinske snage iz Donbasa.

Slične poruke ranije su slali i ruski predsednik Vladimir Putin i drugi zvaničnici Kremlja, ali do povlačenja ukrajinskih snaga nije došlo.

U javnosti se već dugo spekuliše da zapadnim saveznicima Kijeva odgovara nastavak sukoba, zbog čega ukrajinske vlasti ne pokazuju spremnost za poteze koji bi mogli da ubrzaju pregovore.

Međutim, Baranec smatra da postoji još jedan, mnogo ozbiljniji razlog o kojem se retko govori.

Govoreći za ruske medije, on je podsetio da je Zelenski više puta naglašavao da ukrajinske snage neće napustiti Donbas i da Kijev taj region smatra od ključnog značaja.

Prema tvrdnjama ruskog analitičara, upravo na delu teritorije Donjecke oblasti nalaze se ogromne zalihe gasa iz škriljaca koje imaju globalni značaj.

– Na oko 18 odsto teritorije Donjecke oblasti nalaze se nalazišta čija vrednost dostiže bilione dolara – tvrdi Baranec.

On navodi da su se podaci o tim rezervama ranije pojavljivali i u ukrajinskim ekonomskim izveštajima, zbog čega smatra da se borba za Donbas ne vodi samo zbog teritorije, već i zbog kontrole nad izuzetno vrednim energetskim resursima.

– Upravo zbog toga pitanje Donbasa ne može da se posmatra samo kroz vojnu ili političku prizmu. Iza svega se nalazi i ogromna ekonomska borba – ocenjuje Baranec.

Ruski analitičar izneo je i tvrdnju za koju je sam naglasio da zahteva dodatnu proveru.

Prema toj verziji događaja, deo teritorije bogate gasom iz škriljaca navodno je ranije prodat velikoj stranoj kompaniji.

Baranec ipak priznaje da te informacije nisu zvanično potvrđene, ali smatra da se i ta mogućnost često navodi kao jedan od razloga zbog kojih Kijev odbija da napusti sporne teritorije.

On tvrdi da upravo zbog toga ukrajinsko rukovodstvo ne želi da odustane od kontrole nad tih 18 odsto teritorije Donjecke oblasti, iako se time, prema njegovom mišljenju, produžava rat i povećava rizik od daljeg gubitka teritorija.

Baranec smatra i da Vladimir Zelenski nema potpunu slobodu da samostalno donosi odluke o povlačenju iz Donbasa.

Prema njegovim rečima, na ukrajinskog predsednika utiču i unutrašnji politički pritisci i spoljnopolitički faktori.

Posebno je izdvojio Veliku Britaniju, tvrdeći da Zelenski i dalje postupa u skladu sa ranijim savetima bivšeg britanskog premijera Borisa Džonsona da se rat nastavi i da se ne napuštaju zauzeti položaji.

– Upravo zato ukrajinsko rukovodstvo ostaje pri dosadašnjoj politici uprkos sve većim izazovima – tvrdi Baranec.

Prema ovoj analizi, sukob u Donbasu daleko prevazilazi pitanje linija fronta i vojnih pozicija.

U centru pažnje, kako tvrdi ruski analitičar, nalaze se ogromna prirodna bogatstva regiona i borba za kontrolu nad resursima koji bi mogli da imaju ogroman uticaj na energetsku budućnost Evrope i sveta.