Najvažnije:

Najmanje 9 ljudi je poginulo u noćašnjim napadima širom Ukrajine.

Ruska vojska je i juče nastavila udare širom Ukrajine, uključujući Odesu, Harkov i Dnjepropetrovsku oblast, a povređeno je više od deset osoba. Istovremeno, ukrajinske snage uzvraćaju udare na rusku teritoriju.

Vladimir Putin održao je sastanak posvećen istrazi napada na koledž u Starobeljsku i poručio je da je reč o krvavom zločinu, i naglasio da će svi odgovorni biti identifikovani i kažnjeni, uz ocenu da je kazna za počinioce neizbežna.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da je od januara do maja ukrajinska vojska pogodila 15 ruskih rafinerija, što je, kako tvrdi, izazvalo krizu na ruskom tržištu goriva i dovelo do značajnog pada kapaciteta prerade nafte.

Šef ukrajinske vojne obaveštajne službe Kirilo Budanov najavio je novu razmenu ratnih zarobljenika i ocenio da postoje znaci mogućeg završetka rata pre zime, uz napomenu da ishod zavisi od pregovora.

U međuvremenu, Rusija je privremeno zabranila izvoz avionskog kerozina do kraja novembra, dok Moskva i Ankara nastavljaju pregovore o gasnim sporazumima. Kijev je, sa druge strane, dogovorio dugoročne isporuke tečnog gasa preko terminala u Litvaniji.

Uživo:

Pogođena ruska cisterna sa gorivom u Zaporoškoj oblasti

Najmanje 15 mrtvih u ruskom napadu na Dnjepar

I Rusi objavili snimke napada; "Odmazda..."

Ispaljeno osam hipersoničnih raketa "cirkon"

Blumberg: Rusija izvozi najviše nafte od početka rata u Ukrajini

Rusija trenutno izvozi najviše sirove nafte od početka rata u Ukrajini 2022. godine, pošto su napadi ukrajinskih dronova na ruske rafinerije paradoksalno primorali Moskvu da neprerađenu naftu masovno preusmeri na svetsko tržište. U periodu od četiri nedelje zaključno sa 31. majem, Rusija je preko mora isporučivala prosečno 3,64 miliona barela sirove nafte dnevno, pokazuju najnoviji podaci koje je prikupio Blumberg. Ukupan ovogodišnji prosek iznosi 3,46 miliona barela dnevno, što je za oko 120.000 barela više nego 2025. godine i ujedno premašuje godišnje proseke iz bilo koje faze rata. Ukrajinska vojska je tokom maja intenzivirala napade dronovima na ruska naftna postrojenja i pumpne stanice, što je preradu nafte unutar same Rusije spustilo na najniži nivo u poslednjih 16 godina.

Mađar je spreman za sastanak sa Zelenskim

Mađarski premijer Peter Mađar rekao je tokom posete Berlinu da je spreman da se sastane sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim početkom sledeće nedelje, pod uslovom da se tehnički pregovori o pravima mađarske manjine u Ukrajini završe ove nedelje.

Politiko: EU verovatno neće uvrstiti potpunu zabranu ruske nafte u 21. paket sankcija

Evropska unija verovatno neće u 21. paket sankcija uvrstiti potpunu zabranu ruske nafte i ograničenja pomorskih usluga vezanih za njen transport, objavio je briselski portal Politiko, pozivajući se na diplomate EU. Prema navodima portala, priprema novog paketa sankcija fokusirana je na prilagođavanje trenutnog mehanizma ograničenja cena ruske nafte.

Konkretno, zemlje EU razmatraju mogućnost zadržavanja trenutnog ograničenja cene nafte, međutim, predlozi za potpunu zabranu ruske nafte i zabranu pomorskih usluga još uvek nisu dobili dovoljnu podršku među zemljama EU i verovatno neće biti sprovedeni kao deo novog paketa sankcija.

Lideri EU trebalo bi da razgovaraju o novom paketu sankcija na samitu u Briselu 18. juna, a diplomate se nadaju dogovoru tokom meseca. "Slabljenje poslovnog modela ruske 'flote iz senke' zahteva pristup koji obuhvata ceo logistički lanac i koordinaciju među državama članicama i partnerima", navodi se u nacrtu zaključaka samita.

Brodovi koji ilegalno prevoze rusku naftu pod sankcijama i dalje plove uz osiguranje koje, prema navodima analitičara i evropskih zvaničnika, u krajnjoj liniji može da bude povezano sa evropskim finansijskim tržištima, što otvara pitanje efikasnosti postojećih sankcija EU, navodi Politiko.

Prema tim navodima, ruska "flota iz senke" koristi posredničke strukture i složene finansijske aranžmane, uključujući bankarske i osiguravajuće kanale u Evropi i na Zapadu, kako bi nastavila izvoz nafte i finansiranje rata u Ukrajini. Poslanik Evropskog parlamenta Vile Ninisto ocenio je da se kroz takve mehanizme novac preusmerava i praktično pere kroz posredničke ruke, upozoravajući da infrastruktura koju EU želi da sankcioniše i dalje delimično funkcioniše preko evropskih tržišta.

Analitičari navode da je osiguranje ključni, ali slabo vidljiv deo poslovnog modela "flote iz senke", jer brodovi moraju da imaju polise kako bi uopšte mogli da plove i pristaju u luke, dok se tragovi vlasništva i finansiranja često namerno prikrivaju. Iako su zapadni osiguravači nakon početka rata 2022. godine uglavnom napustili rusko tržište, brodovi i dalje dobijaju pokriće preko alternativnih osiguravajućih aranžmana i posrednika, navode stručnjaci.

Prema procenama, u operacijama učestvuje oko 1.700 tankera koji prevoze rusku naftu, a rizici i potencijalne obaveze mere se u milijardama dolara i delimično mogu da se, kroz reosiguranje i druge finansijske instrumente, vraćaju u evropski finansijski sistem, navodi briselski portal. U Evropskoj komisiji ocenjuju da je suzbijanje zaobilaženja sankcija prioritet, ali i dugotrajan proces zbog sve složenijih šema i novih aktera koji se pojavljuju.

Peskov: Rat u Ukrajini će se nastaviti ako Kijev nastavi da odbija istinske pregovore

Rat u Ukrajini će se nastaviti ako Kijev nastavi da odbija "istinske" pregovore i ozbiljne odluke o mirnom rešenju, izjavio je danas portparol Kremlja Dmitrij Peskov, istakavši da Rusija ostaje otvorena za mirovne pregovore o Ukrajini.

Kako je naveo, rat može biti gotov do kraja dana, ukoliko ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski naredi ukrajinskim oružanim snagama da napuste ruske regione, prenosi agencija RIA Novosti.

"Što se tiče Zelenskog i završetka rata do kraja godine, rat bi mogao da se završi do kraja dana. O tome smo više puta govorili, a predsednik (Rusije Vladimir Putin) o tome je govorio kada se obraćao rukovodstvu u Ministarstvu spoljnih poslova. Da bi to postigao, Zelenski mora da naredi svojim oružanim snagama da napuste teritoriju ruskih regiona", rekao je Peskov.

On je naveo da je mirovni proces u Ukrajini na čekanju, ali da to ne znači da nema kontakata sa Sjedinjenim Američkim Državama, i istakao je da Rusija nastavlja da održava redovne kontakte sa Vašingtonom. Peskov je istakao da Rusija pokreće sistematske udare na vojnu infrastrukturu u Kijevu i drugim gradovima u Ukrajini, dodajući da Rusija preferira da svoje ciljeve u Ukrajini postigne mirnim putem.

Govoreći o napadu ukrajinske vojske na školu u Starobeljsku u Rusiji, Peskov je rekao da, ako Kijev nastavi da vrši "nehumane terorističke napade nad decom", to postavlja novu paradigmu sukoba.

"Govorimo o školi koja nikada nije bila vojni objekat. I nikada nije bila objekat vezan za vojsku. Tamo je uvek bilo mladih ljudi, dece koja su se tamo školovala. Uglavnom devojčice. I kijevski režim je bio i te kako svestan toga", istakao je Peskov.

On je ocenio da je Ukrajina namerno uništila taj školski objekat, navodeći da na to ukazuje sastav dronova, tehničke specifikacije i korišćena komunikaciona oprema.

Broj žrtava u napadu na Dnjepar porastao na 11, u Kijevu na pet

Broj žrtava ruskog napada na Dnjepar porastao je na 11, među kojima je i dvoje dece, izjavio je danas načelnik Dnjepropetrovske vojne administracije Oleksandr Hanža, a pored Dnjepra napadnut je i Kijev, gde je poginulo pet osoba a ranjeno 64, prema poslednjim informacijama koje je na Telegramu objavio gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko.

"Već 11 mrtvih. Dvoje od njih su deca. Spasioci su izvukli tela žene i osmogodišnjeg dečaka ispod ruševina četvorospratnice u Dnjepru koju je uništio neprijatelj", rekao je Hanža u objavi na Telegramu.

Prema njegovim rečima, 37 ljudi je povređeno, a 22 njih je i dalje u bolnicama, sa ranama od gelera, prelomima i posekotinama. U Dnjepru su nakon masovnog ruskog napada zabeležena ozbiljna razaranja višespratnih stambenih zgrada, izjavio je ranije danas ministar unutrašnjih poslova Ukrajine, Igor Klimenko.

Prema njegovim rečima, među žrtvama granatiranja nalazi se i spasilac, zamenik komandanta vatrogasno-spasilačke jedinice, major Anton Jarmolenko.

"U trenutku napada bio je na putu ka mestu intervencije. Iskreno saučešće porodici i kolegama. Još 35 stanovnika Dnjepra je povređeno, a imamo informacije i o šest građana koji se vode kao nestali", naglasio je Klimenko.

U ruskim napadima na Dnjepar devet osoba poginulo, 35 povređeno

U Dnjepru su nakon masovnog ruskog napada zabeležena ozbiljna razaranja višespratnih stambenih zgrada i do sada je potvrđena smrt devet osoba, izjavio je danas ministar unutrašnjih poslova Ukrajine, Igor Klimenko.

"U Dnjepru su uništene stambene zgrade. Poginulo je devetoro ljudi, među njima i jedno dete", napisao je on na kanalu Telegram, prenosi Unian.

Kako je na Telegramu saopštio načelnik Dnjepropetrovske oblasne vojne asministracije Oleksandr Hanja, ruski napad na Dnjepar odneo je život malog dečaka.

"Spasioci su iz ruševina četvorospratnice oštećene u napadu izvukli telo deteta rođenog 2023. godine", rekao je Hanja.

Pored toga, lekari nisu uspeli da spasu 60-godišnjeg muškarca koji je preminuo u bolnici. Ruske snage izvele su noćas masovni kombinovani napad na Ukrajinu koristeći udarne bespilotne letelice, kao i rakete različitih tipova lansirane iz vazduha, sa mora i sa kopna.

Kako navodi agencija, ukupno je registrovano 729 sredstava vazdušnog napada - 73 rakete i 656 bespilotnih letelica različitih tipova. Protivvazdušna odbrana je, prema navodima ukrajinske strane, oborila ili omela 642 cilja: 40 raketa i 602 drona.

Pored Dnjepra, napadnut je i Kijev. U glavnom gradu oštećen je veliki broj zgrada, a broj povređenih premašio je 60.

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je danas da je više od 500 pripadnika Državne službe za vanredne situacije bilo uključeno u borbu sa posledicama ruskog napada izvedenog tokom noći na ukrajinske gradove i zajednice.

"Glavni udar bio je na Kijev, gde su ponovo oštećene desetine stambenih zgrada i druge čisto civilne infrastrukture. Nažalost, prijavljeno je da su četiri osobe poginule. Moje saučešće svim njihovim porodicama i voljenima", rekao je Zelenski u objavi na društvenoj mreži Iks.

Kako je naveo, trenutno se 38 ljudi nalazi u bolnicama u glavnom gradu Ukrajine i svi oni primaju neophodnu negu.

"U Dnjepru je u toku operacija potrage i spasavanja na mestu četvorospratne stambene zgrade. Deo zgrade je praktično srušen. Devetoro ljudi je poginulo u ovom napadu, uključujući i dete. Trideset petoro ljudi je povređeno u gradu", dodao je predsednik Ukrajine.

Zelenski je naveo i da sudbina još šest osoba ostaje nepoznata i da će se potraga za njima nastaviti koliko god bude potrebno.

"Rusi su, takođe, pogodili energetska postrojenja u Harkovskoj oblasti i kritičnu infrastrukturu u Harkovu. Kijevska, Nikolajevska, Zaporoška, Poltavska, Sumska, Černigovska i Hmeljnička oblast takođe su napadnute", istakao je on.

Moskva: Masovni noćni udari su odgovor na terorističke napade Kijeva



Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je danas da su tokom noći, kao odgovor na terorističke napade Kijeva, ruske oružane snage pokrenule masovni udar na objekte odbrambene industrije.

"Kao odgovor na terorističke napade kijevskog režima, Oružane snage Ruske Federacije pokrenule su masovni udar upotrebom preciznog oružja dugog dometa iz vazduha, sa kopna i sa mora, uključujući hipersonične aerobalističke rakete i bespilotne letelice, na preduzeća odbrambene industrije", navodi se u saopštenju, prenosi agencija RIA Novosti.

Kako se navodi, pogođeni su objekti u Kijevu, Zaporožju, Harkovu i Dnjepropetrovsku koje kontrolišu ukrajinske oružane snage, kao i u Poltavskoj, Hmeljnickoj i Sumskoj oblasti.

Ministarsvo odbrane dodalo je da je udar oštetio i objekte za gorivo i transportnu infrastrukturu koje koriste ukrajinske oružane snage, kao i vojne aerodrome.

Zbog napada dronom izbio požar u rafineriji nafte u Krasnodarskom kraju u Rusiji



U Iljskoj rafineriji nafte u Krasnodarskom kraju izbio je požar usled napada dronom, saopštila je danas regionalna operativna grupa.

"Požar je izbio u Iljskoj rafineriji nafte zbog napada dronom. Prema preliminarnim izveštajima, nije bilo žrtava", navedeno je u saopštenju Operativnog štaba Krasnodarskog kraja objavljenom na platformi Maks, prenosi agencija RIA Novosti.

Masovni ruski napad na Kijev, devet osoba poginulo, 51 povređena

Najmanje devet ljudi je poginulo, a desetine su povređene nakon što je Rusija tokom noći pokrenula veliki napad na gradove širom Ukrajine.

Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko rekao je da su u gradu pogođene dve visoke stambene zgrade i da postoji bojazan da su ljudi zarobljeni ispod ruševina.

"Trenutno su poznata četiri smrtna slučaja u glavnom gradu. Prijavljena je 51 povređena osoba, uključujući troje dece. Lekari su hospitalizovali 35 ljudi, a ostalima je pružena pomoć na licu mesta i ambulantno", rekao je Kličko u objavi na Telegramu.

Kako je naveo, "kao rezultat masovnog napada neprijatelja na prestonicu, zabeležena je šteta u različitim delovima grada".

Uoči napada, Kličko je upozorio stanovnike Kijeva na mogućnost masovnog neprijateljskog udara i pozvao ljude da ostanu u skloništima.