Gobaš je istakao da UAE vide Srbiju kao državu sa strateškim položajem, ljudskim i ekonomskim kapacitetima, ali i sa državnim iskustvom vrednim poštovanja.

"Vašu prijateljsku zemlju vidimo kao važnog partnera, naciju sa strateškim položajem, ljudskim i ekonomskim kapacitetima, i državnim iskustvom vrednim poštovanja. Takođe, saradnju naših zemalja vidimo kao priliku za unapređenje razvoja, proširenje investicija i izgradnju mostova između dva regiona kojima je potrebna veća komunikacija i razumevanje", rekao je on.

Prema njegovim rečima, parlamentarna demokratija može biti glas razuma u turbulentnom svetu jer parlamenti mogu da neguju kulturu dijaloga, da artikulišu stavove svojih naroda, ali i da grade poverenje između društava i da podsećaju vlade da politika treba da služi čovečanstvu, a ne da ga čini žrtvom svojih sukoba.

"Sa ove prijateljske skupštinske govornice potvrđujem da Federalni nacionalni savet UAE očekuje jačanje saradnje sa Skupštinom Srbije, razvoj mehanizama komunikacije, proširenje razmene iskustava i koordinaciju stavova u regionalnim i međunarodnim parlamentarnim forumima na način koji služi miru, razvoju i poštovanju međunarodnog prava", poručio je Gobaš.

Dodao je da će UAE ostati pouzdan partner svima koji teže miru, stabilnosti i razvoju. "Potvrđujemo da će UAE ostati pouzdan partner svima koji teže miru, stabilnosti i razvoju. Nastaviće da pružaju ruku dijalogu, podržavaju politička rešenja i veruju da izgradnja budućnosti zahteva hrabrost, ništa manju od hrabrosti kada se brani sopstvena domovina", rekao je on.

Gobaš je izrazio zahvalnost predsednici Skupštine Srbije Ani Brnabić, narodnim poslanicima, Vladi Srbije i srpskom narodu na gostoprimstvu i dočeku koji je priređen.

"Uveravam vas da Emirati gledaju na Srbiju sa prijateljstvom i poštovanjem i raduju se svetlijoj budućnosti u našim bilateralnim odnosima i širem partnerstvu koje služi našim narodima i doprinosi izgradnji stabilnijeg, pravednijeg i mirnijeg sveta", naglasio je Gobaš.

Naveo je da su od osnivanja Unije 1971. godine, UAE izabrali jasan put da budu nacija izgradnje, a ne sukoba, nacija razvoja, a ne kriza, država koja gradi mostove, a ne zidove i nacija koja veruje da se odnosi među narodima mere ne samo onim što ujedinjuje vlade, već i uticajem koji saradnja ima na živote ljudi.

''Emirati su uspeli, zahvaljujući viziji svog rukovodstva, da se za samo nekoliko decenija transformišu u moderan model razvoja zasnovan na političkoj stabilnosti, ekonomskoj otvorenosti, društvenoj toleranciji, vladavini prava i ulaganjima u obrazovanje, infrastrukturu i inovacije'', kazao je Gobaš.

Dodao je da se taj model ogleda i u spoljnoj politici UAE koja se, kako je istakao, zasniva na čvrstim principima - poštovanju suvereniteta država, nemešanju u njihove unutrašnje poslove, mirnom rešavanju sporova, podršci međunarodnom pravu, promociji ekonomske saradnje, izgradnji partnerstava i pružanju pomoći narodima u kriznim vremenima.

Gobaš je istakao da su Emirati u mnogim prilikama dokazali da prava snaga država ne leži samo u njihovim ekonomskim ili vojnim kapacitetima, već i u sposobnosti da izgrade poverenje, stvore nadu, ublaže patnju i doprinesu globalnoj stabilnosti.

''Razgovor o partnerstvu i prijateljstvu je neodvojiv od razgovora o regionalnom i međunarodnom okruženju u kojem živimo. Svet danas prolazi kroz delikatnu fazu obeleženu eskalacijom kriza i isprepletenim političkim, bezbednosnim i ekonomskim proračunima, gde narodi ponekad plaćaju visoku cenu za sukobe koji su mogli biti izbegnuti mudrošću, dijalogom i poštovanjem međunarodnog prava'', rekao je Gobaš.

Naveo je da je svet u proteklom periodu bio svedok opasnih dešavanja u regionu Arapskog (Persijskog) zaliva praćenih, kako je rekao, vojnom američko-izraelskom eskalacijom na Iran i direktnim rizicima koji su iz toga proizašli po bezbednost i stabilnost regiona, međunarodne plovidbe, globalnu ekonomiju, kao i po energetsku bezbednost i lance snabdevanja.

''I dok se danas okupljamo u ovom parlamentu kako bismo razgovarali o dijalogu i saradnji između naroda i nacija, Iran nastavlja svoje terorističke napade na našu bratsku zemlju Kuvajt i našu bratsku zemlju Kraljevinu Bahrein. Iako ponavljamo stav Emirata i osuđujemo ove terorističke napade, naglašavamo da se naš region i dalje suočava sa ozbiljnim izazovima koji zahtevaju jasan međunarodni stav u odbrani suvereniteta država odbacujući pretnje i upotrebu sile i poštujući pravila međunarodnog prava i Povelje Ujedinjenih Nacija'', rekao je Gobaš.

Ukazao je da je od samog početka napetosti, stav Emirata bio jasan, odgovoran i principijelan i dodao da je ta zemlja kroz svoje diplomatske kontakte i javne stavove nastojala da spreči ''klizanje u rat'' pozivajući se na mudrost, deeskalaciju i povratak političkim i diplomatskim kanalima. Naglasio je da ratovi ne donose trajna rešenja i da se bezbednost regiona ne može postići silom, već dijalogom, poštovanjem suvereniteta, nemešanjem u unutrašnje poslove i poštovanjem međunarodnog prava.

''Takođe, Emirati su izjavili zvanično i nedvosmisleno da neće dozvoliti korišćenje svoje teritorije, vazdušnog prostora ili teritorijalnih voda, za bilo kakvu vojnu akciju protiv Irana. Ovaj stav nije bio prolazan ili taktičan, već izraz dosledne politike Emirata zasnovane na nedozvoljavanju da se njihova teritorija koristi kao polazište za bilo kakvu vojnu akciju protiv druge zemlje, na sprečavanju dalje eskalacije u regionu i na zaštiti bezbednosti i stabilnosti zaliva'', kazao je Gobaš.

Prema njegovim rečima, uprkos tome Emirati su bili izloženi napadima i pretnjama usmerenim na njihovu bezbednost i stabilnost što su, kako je naveo, najoštrenije osudili, smatrajući to opasnom eskalacijom koja se ne može prihvatiti niti se može opravdati.

Gobaš je kazao da napad na zemlju koja je izabrala put deeskalacije i jasno izjavila da odbija da bude strana u ratu ili platforma za rat, predstavlja najgrublje kršenje principa dobrosusedstva, međunarodnog prava i bezbednosti civila i vitalne infrastrukture. Istakao je da, iako su Emirati i dalje posvećeni miru i deeskalaciji, zadržavaju svoje puno i legitimno pravo da se brane i štite svoju teritoriju i civilnu i vitalnu infrastrukturu u skladu sa međunarodnim pravom i Povelјom UN.

''Najopasnija stvar sa kojom je suočen naš region nije bila samo razmena udara ili porast tenzija, već i kršenje slobode plovidbe u jednom od najvažnijih pomorskih prolaza na svetu, Ormuskom moreuzu. Zatvaranje Ormuskog moreuza, ometanje plovidbe kroz njega ili pretnja da će se koristiti kao politički ili vojni adut u pregovaranju, nije samo pitanje zaliva, već međunarodno pitanje koje utiče na globalnu energetsku bezbednost, međunarodnu trgovinu'', rekao je Gobaš.

Istakao je da Ormuski moreuz ne pripada nijednoj strani niti bi trebalo da se tretira kao sredstvo za ucenu i eskalaciju već da mora ostati bezbedan i otvoren plovni put u skladu sa međunarodnim pravom i principima slobode plovidbe.

Prema njegovim rečima, aktuelna kriza dokazala da države Arapskog zaliva nisu samo zemlje proizvođači energije ili trgovinski koridori, već da su odgovorne zemlje koje žele da zaštite regionalnu i međunarodnu stabilnost i da razumeju da se istinska bezbednost ne zasniva na avanturizmu, već na mudrosti, partnerstvima, pravu i poštovanju suvereniteta država.

Poručio je da će Emirati nastaviti da sarađuju sa svojim partnerima na regionalnom i međunarodnom planu kako bi smanjili tenzije, zaštitili međunarodnu plovidbu, podržali politička rešenja, unapredili bezbednost u zalivu i odbranili pravo svog naroda na razvoj, stabilnost i mir.

''Našem regionu nisu potrebni novi ratovi već hrabrost za mir. Ne treba mu trka za pretnjom, već trka za razvoj. Poruka koju Emirati nose je da stabilnost nije slabost i da dijalog nije ustupak, a da je mir izbor jakih koji su sigurni u sebe i u pravednost svojih stavova'', rekao je Gobaš. Dodao je da UAE veruju da je razvoj najdublji odgovor na krize u regionu. ''Ljudima su potrebne škole, bolnice i mogućnosti za posao, a ne više raketa i dronova. Potrebna im je stabilna ekonomija, bezbedne luke i otvorena tržišta, a ne pretnje pomorskim putevima i poremećaj lanaca snabdevanja'', rekao je Gobaš.

Kako je Alo! već pisao, odbornici blokaderske opozicije nisu se pojavili na ovoj sednici i time su, po ko zna koji put, obrukali Srbiju. Više o tome u našoj odvojenoj vesti.