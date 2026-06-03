Komandant snaga bespilotnih sistema Oružanih snaga Ukrajine, Robert "Mađar" Brovdi, objavio je snimak napada na korvetu "Bojkij" od strane pilota 1. odvojenog centra DGS u ruskoj luci Kronštat.

Prema njegovim rečima, oštećenje se dogodilo u 06:35 u suvom doku Veleščinski u Kronštatu, gde je korveta bila na planiranim popravkama u februaru 2026. godine.

"Korveta "Bojkij", projekat 20380, treća korveta Baltičke flote Ratne mornarice. Sveža, neistrošena, porinuta 2011. godine, u službi od 2013. Ima očaravajuću istoriju putovanja i avantura duž granica NATO-a, pratila je flotu naftnih glista, vredna radnica. Ostala je upamćena kao trijumfalni taran istraživačkog broda "Admiral Vladimirski", dodao je Brovdi.