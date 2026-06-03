Obuka se izvodi u specijalizovanim laboratorijama i na poligonu „Ravnjak“ u Kruševcu, a cilj je unapređenje znanja o toksičnim hemikalijama i praktično osposobljavanje za rad u okruženju kontaminiranom ovim otrovnim supstancama.





Fokus je na praktičnom radu. Tokom dvonedeljnih aktivnosti, uz stručnu podršku instruktora iz našeg centra, španski vojnici i starešine dodatno će se osposobiti za hemijsku detekciju, uzorkovanje toksičnih hemikalija i dekontaminaciju zemljišta i objekata.





Obučavanje pripadnika Oružanih snaga Kraljevine Španije uz upotrebu realnih toksičnih hemikalija izvodi se u Centru ABHO od 2016. godine. Realizacijom obuke stranih oružanih snaga dodatno se učvršćuje status ove jedinice Vojske Srbije kao međunarodno priznatog centra za obrazovanje i obuku u oblasti ABHO i istovremeno jačaju bilateralni odnosi sa zemljama čije se vojno osoblje usavršava u našoj zemlji.