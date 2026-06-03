Veronika Čujan (29) poginula je juče tokom silovitog ruskog vazdušnog napada na Kijev. Mlada žena stradala je dok je trčala ka skloništu, očajnički pokušavajući da svoju decu skloni na sigurno, preneli su ukrajinski mediji.

U trenutku napada pokušavala je da spase svoja dva sina, stara pet i nepune tri godine. Ruska raketa eksplodirala je u neposrednoj blizini porodice, a Veronika je od siline detonacije preminula na licu mesta. Njen stariji sin prevezen je u bolnicu sa teškim povredama i podvrgnut hitnoj operaciji, dok je mlađe dete prošlo samo sa modricama.

Poginule su 22 osobe, dok je 130 ranjeno

Ova tragedija deo je jednog od najvećih ruskih vazdušnih udara od početka opšte invazije na Ukrajinu. U napadima na više ukrajinskih gradova poginule su 22 osobe, dok je 130 ranjeno.

Prema zvaničnim podacima ukrajinskih vazduhoplovnih snaga, Rusija je u jednom talasu lansirala ukupno 729 raketa i kamikaza-dronova širom zemlje, pri čemu je Kijev bio glavna meta napada.

Iako je protivvazdušna odbrana uspela da obori 642 cilja, ruske snage probile su odbranu upotrebom naprednih balističkih i hipersoničnih krstarećih raketa, uključujući sisteme "Iskander-M' i "3M22 Cirkon".

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