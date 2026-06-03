Ruske snage gađale su obaveštajni štab Oružanih snaga Ukrajine u Zaporoškoj oblasti, a tom prilikom poginulo je 18 vojnika, dok je 40 ranjeno, izjavio je za Sputnjik Sergej Lebedev, koordinator proruskog pokreta otpora u Nikolajevu.

Prema Lebedevu, napad se dogodio tokom današnjeg dana.

Rusija nastavlja SVO

Rusija može da nastavi svoju Specijalnu vojnu operaciju u Ukrajini koliko god je potrebno, rekao je zamenik ruskog ministra spoljnih poslova Sergej Rjabkov.

„Koliko god je potrebno“, rekao je Rjabkov novinarima na marginama Međunarodnog ekonomskog foruma u ​​Sankt Peterburgu (SPEF), odgovarajući na pitanje o toj temi.