Vraneš je na Instagramu poručio da se to nije dešavalo ni za vreme vlasti DPS-a.

„Ovo nije bilo ni za vreme DPS-a. Juče sam u stanici policije davao izjavu jer sam ispred manastira Svete Trojice uz gusle pevao srpske pesme. Te iste pesme sa svojim narodom pevam od 1990. godine, ali me do sada niko u policiju nije pozivao. Upravo sam ovde, ispred naše drevne svetinje iz doba Nemanjića naučio prve stihove pesama: ‘Ko to kaže, ko to laže Srbija je mala’, ‘Oj Vojvodo Sinđeliću’, ‘Srpska se truba s’ Kosova čuje’, ‘Od glave Zete do grada Spuža’, i mnoge druge. Pljevljaci smo, pjevamo i pjevaćemo! Do godine u Prizrenu", napisao je Vraneš.

Za policijski Zapisnik je rekao da je 31. maja bio kum-domaćin Hramovne slave Manastira Svete Trojice.

„Kao i svake godine posle završene liturgije i lomljenja slavskog kolača na terasi konaka Manastira priređena je trpeza ljubavi - ručak za goste. Samoj slavi prisustvovalo je tokom dana oko 3000 ljudi, gostiju. U toku celog dana uz gusle sa verujućim srpskim narodom pevao sam više desetina srpskih pesama. Između ostalog sa aktuelnog snimka pevao sam pesmu ‘Od glave Zete do grada Spuža’ kao i pesmu ‘Đurišiću mlad majore komandante Crne Gore, Crne Gore i Sandžaka đe ne može petokraka. Petokraka jer nevalja, ona neće Petra kralja’. Među mnogobrojnim gostima na pomenuti sabor došao je i Vladislav Dajković koji je juče bio u poseti Pljevljima. U vezi ovoga nemam više ništa da izjavim“, stoji u Zapisniku, koji je Vraneš objavo na drustvenim mrezama.