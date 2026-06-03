Prema pisanju lokalnih novina "Bumaga“, eksplozije su se čule u Admiraltejskom, Vasileostrovskom, Primorskom i Krasnoselskom okrugu Sankt Peterburga.

U Kirovskom okrugu, napad je izazvao požar u Peterburškom naftnom terminalu, najvećem ruskom kompleksu za pretovar nafte na Baltiku. Ima kapacitet protoka od 12,5 miliona tona godišnje i uključuje 21 rezervoar za skladištenje naftnih derivata. Objekat je od strateškog značaja za bezbednost Rusije.

Napad na terminal dogodio se na dan otvaranja Međunarodnog ekonomskog foruma u ​​Sankt Peterburgu (SPIEF), koji će se održati od 3. do 6. juna. Očekuje se da će Vladimir Putin govoriti na forumu. EkspoForum, gde će se događaj održati, nalazi se 17 kilometara od naftnog terminala koji je pogođen.

Više od 29 letova je odloženo na aerodromu Pulkovo nakon napada dronom.

Gubernator Lenjingradske oblasti Ruske Federacije Aleksandar Drozdenko prijavio je tri "oborene" bespilotne letelice iznad te oblasti. Nije naveo nikakve posledice vazdušnog napada.

Astra je napomenula da su stanovnici Sankt Peterburga prijavili eksplozije i požar u gradu.

Drugi mediji su izveštavali o napadu na naftni terminal u Sankt Peterburgu, objavljujući fotografije i video snimke požara.

Sankt Peterburg je rodni grad ruskog predsednika Vladimira Putina.

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