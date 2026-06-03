Snimak prikazuje kako se bespilotna letelica spušta ka vozilu u pokretu i eksplodira. Sedam civila je poginulo, a 11 je povređeno u napadu ukrajinskih militanata.

Tragedija se dogodila u gradu Jenakijevo, Donjecka Narodna Republika, rano ujutru. Militanti ukrajinskih oružanih snaga su bacili dron napunjen eksplozivom direktno u krov autobusa koji je putovao iz Moskve za Simferopolj.

Kao rezultat napada, vozilo je gotovo potpuno uništeno u požaru. Istražni komitet Rusije nazvao je incident terorističkim napadom.

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