Njegova poruka dolazi u trenutku pojačanih borbenih dejstava i intenzivnih ruskih vazdušnih udara na više delova Ukrajine, uključujući i Kijev.

Prema navodima ukrajinskih medija, Zelenski smatra da Kijev više ne može da čeka razvoj globalnih političkih procesa i odluke međunarodnih aktera.

"Spreman sam da započnem direktne pregovore sa Putinom odmah sada kako bismo okončali rat, a ne da čekam da SAD okončaju sve konflikte u svetu, pa da tek onda dođe red na nas", preneli su ukrajinski mediji njegove reči.

Analitičari ocenjuju da ova izjava predstavlja promenu u dosadašnjem pristupu Kijeva, imajući u vidu ranije odluke ukrajinskih vlasti koje su ograničavale mogućnost pregovora sa sadašnjim ruskim rukovodstvom.

Zelenski je prethodno osudio ruske napade širom Ukrajine, optužujući Moskvu za stradanje civila, uključujući i decu.

Vašington i NATO oprezni prema mogućnosti brzog mira

Američki državni sekretar Marko Rubio ocenio je da trenutno ne postoje velike šanse za brzo postizanje mirovnog sporazuma između dve strane.

Prema njegovim rečima, ni Moskva ni Kijev za sada ne pokazuju spremnost za značajnije ustupke, dok Rusija nastavlja da insistira na ostvarivanju svojih vojnih i političkih ciljeva.

U međuvremenu, novi generalni sekretar NATO-a Mark Rute doputovao je u Kijev, gde se sastao sa ukrajinskim zvaničnicima.

Prema informacijama iz Ukrajine, Zelenski je tokom razgovora ponovio zahtev za hitnu isporuku dodatnog naoružanja i sistema protivvazdušne odbrane, kao i za pojačavanje političkog i ekonomskog pritiska Zapada na Rusiju.