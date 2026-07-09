Jedna osoba je danas poginula, a druga povređena u eksploziji do koje je došlo u pogonu za uništavanje i demontažu vojne municije u italijanskom gradu Kjeti.

Nesreća se dogodila u fabrici Sabino, u naselju Kazalbordino u Kjetiju, na jugu Italije, prenela je agencija Ansa.

Prema prvim informacijama, jedna osoba je u eksploziji smrtno stradala, dok je druga zadobila povrede.

Na licu mesta intervenisali su pripadnici spasilačke službe, vatrogasne brigade, kao i karabinjeri, navodi agencija.

Detalji o nesreći, kao i uzrok eksplozije, za sada nisu objavljeni.