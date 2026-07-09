Lokalna policija je već vodila istragu protiv oba roditelja kada je beba odvedena, a prema navodima medija, novorođenče je bilo sakriveno u sportskoj torbi, prenosi Sun.

Majka se trenutno nalazi na saslušanju u policiji nakon što je novorođenče odvedeno iz bolnice u Gandiji, severno od španske Kosta Blanke.

Drama se odigrala jutros oko 7.30 po lokalnom vremenu u bolnici Francesc de Borja.

Prema lokalnim izveštajima, majka je navodno predala sportsku torbu u kojoj se nalazila beba njenom partneru, odnosno detetovom ocu, nakon čega je on pobegao.

Navodno ju je bolničko obezbeđenje zaustavilo nekoliko trenutaka nakon što je predala dete.

„Do sada niko nije uhapšen u vezi sa ovim incidentom. Znamo gde se nalazi majka deteta, ali ona nije uhapšena. Beba se i dalje vodi kao nestala i naš glavni prioritet je da je pronađemo. Moguće je da se nalazi sa ocem, ali to je i dalje predmet istrage.“, izjavio je portparol Nacionalne policije Španije u Valensiji.

Neimenovani roditelji već su bili pod istragom policije zbog navoda da je beba bila pozitivna na kokain.

Međutim, policija nije potvrdila niti komentarisala tvrdnje da je kod novorođenčeta utvrđeno prisustvo narkotika.

BONUS VIDEO