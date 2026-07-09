Prema najnovijoj prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), tokom vikenda očekuje se prolazna promena vremena sa kišom i lokalnim pljuskovima, dok će naredne sedmice u većem delu zemlje ponovo dominirati sunčano i toplo vreme.

Danas će duvati slab do umeren severozapadni vetar, a najviša dnevna temperatura kretaće se od 26 do 30 stepeni.

Kakvo vreme donosi petak

Prema prognozi RHMZ, sutra će pre podne biti pretežno sunčano, dok se posle podne očekuje promenljivo oblačno vreme.

Vetar će biti slab i umeren, zapadni i severozapadni. Jutarnja temperatura kretaće se od 10 do 16 stepeni, dok će najviša dnevna biti od 27 do 30 stepeni.

Za vikend stižu kiša i lokalni pljuskovi

U subotu će biti promenljivo oblačno i toplo, uz sunčane intervale. Posle podne i uveče tek ponegde je moguća sasvim slaba kiša.

U nedelju će na severu Srbije biti suvo, dok se u ostalim krajevima očekuje mestimična kiša. Tokom popodneva lokalno su mogući i kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom.

Evo kakvo vreme nas očekuje naredne sedmice

Početak naredne sedmice doneće pretežno sunčano vreme u većem delu Srbije. Uz lokalni razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša ili pljusak mogući su ponegde u brdsko-planinskim predelima južne i istočne Srbije.

Maksimalne dnevne temperature zadržaće se u granicama proseka za drugu dekadu jula i u većini mesta kretaće se od 28 do 33 stepena.

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