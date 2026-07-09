Prema dostupnim podacima, potres se dogodio danas u 6.54 časova, a epicentar je registrovan na koordinatama 41,11 stepeni severne geografske širine i 22,39 stepeni istočne geografske dužine, na području centralne Severne Makedonije, u okolini Velesa.

Potres je bio jačine 2,1 stepen po Rihterovoj skali, dok je hipocentar zabeležen na dubini od pet kilometara.

Za sada nema informacija o materijalnoj šteti niti o eventualno povređenim osobama.

Zemljotresi ove jačine uglavnom ne izazivaju oštećenja, ali ih stanovnici u blizini epicentra mogu osetiti kao kratkotrajno podrhtavanje tla. Nadležne seizmološke službe nastavljaju da prate seizmičku aktivnost na ovom području.