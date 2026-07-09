Avion je sleteo na Međunarodni aerodrom Zakintos dok su se plamenovi i dalje videli, a prema lokalnim izveštajima, vatra se potom proširila po pisti.

Snimci prikazuju letelicu na pisti zahvaćenu plamenom dok ekipe za vanredne situacije pokušavaju da je ugase mlazevima vode.

Pilot je uspešno sleteo i nije povređen, navode mediji.

Zbog oštećenog aviona koji se nalazi na pisti rad aerodroma je poremećen, a letovi su otkazani ili odloženi.

Uzrok prinudnog sletanja i naknadnog požara još nije potvrđen.

Nadležni procenjuju štetu na avionu, koji je možda imao problem sa stajnim trapom.

Avion pripada 116. borbenom krilu i poleteo je iz vazduhoplovne baze Araxos, na severozapadu Peloponeza, prenosi Dejli mejl.

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