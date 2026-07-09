Prema RKI-ju, 5.120 ljudi je umrlo od početka godine u incidentima koji se pripisuju posebno visokim temperaturama.

Samo u nedelji od 22. do 28. juna zabeleženo je 4.310 smrtnih slučajeva povezanih sa vrućinom, dok je prošle nedelje prijavljeno 800 smrtnih slučajeva u istom kontekstu.

„Nemačka je trenutno u prelaznoj fazi. Činjenica da se toplotni talasi često javljaju je nešto novo. Ni naše zgrade niti naše navike se još nisu pravilno prilagodile i vidimo efekte u brojkama smrtnih slučajeva“, rekao je istraživač RKI-ja Matijas an der Hajden, napominjući da, iako postoje slučajevi toplotnog udara koji dovode do smrti, u većini slučajeva uzrok je kombinacija postojećih zdravstvenih stanja i izlaganja prekomernoj toploti.

Ljudi stariji od 85 godina su posebno ranjivi, rekao je gospodin an der Hajden.