Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu isključili su iz saobraćaja dvojicu vozača zbog nasilničke vožnje, nakon što je utvrđeno da su upravljali vozilima pod dejstvom alkohola.

Saobraćajna policija je tokom kontrole zaustavila 48-godišnjeg vozača „folksvagena“ u Bulevaru cara Konstantina. Alkotestiranjem je utvrđeno da je vozilom upravljao sa čak 3,56 promila alkohola u organizmu.

Istog dana, u Ulici vojvode Mišića, policija je zaustavila i 54-godišnjeg vozača „renoa“, kod kojeg je izmereno 2,62 promila alkohola.

Obojica vozača su zadržana, a protiv njih će biti podnete odgovarajuće prekršajne prijave zbog nasilničke vožnje.

Iz Policijske uprave u Nišu još jednom apeluju na sve učesnike u saobraćaju da ne upravljaju vozilima pod dejstvom alkohola, jer takvo ponašanje ozbiljno ugrožava bezbednost svih na putu.