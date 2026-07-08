Reč je o italijanskom gradiću Varena, koji poslednjih godina beleži pravi turistički procvat. Međutim, veliki priliv gostiju doneo je i brojne probleme, pa su lokalne vlasti odlučile da uvedu strože propise kako bi zaštitile svakodnevni život stanovnika, prenosi Gardijan.

Kazne od 50 do 200 evra

Prema novim pravilima, turisti više ne smeju da šetaju ulicama Varene u kupaćim kostimima niti bez majice.

Takva odeća dozvoljena je isključivo na plažama i tokom plovidbe jezerom Komo. U prodavnicama, restoranima, crkvama i na gradskim ulicama posetioci moraju biti pristojno obučeni.

Za kršenje ove odluke predviđene su novčane kazne od 50 do 200 evra.

Ograničen broj turista u grupama

Pored pravila o odevanju, gradske vlasti uvele su i nova ograničenja za organizovane turističke obilaske.

Turističke grupe od sada mogu imati najviše 25 članova, dok je vodičima zabranjeno korišćenje megafona i drugih sistema za pojačavanje glasa kako bi se smanjila buka u uskim kaldrmisanim ulicama ovog mesta.

„Masovni turizam ne sme da ugrozi život meštana“

Gradonačelnik Varene Mauro Manconi poručio je da grad i dalje želi da bude otvoren za posetioce, ali da kvalitet života lokalnog stanovništva mora ostati prioritet.

„Varena je prelepo mesto i ponosni smo što svake godine dočekujemo stotine hiljada posetilaca iz celog sveta. Ali kvalitet života naših stanovnika ne može biti žrtvovan zbog masovnog turizma“, rekao je on.

Nova pravila podržao je i deo meštana.

„Na plaži možete da budete obučeni kako želite, ali kada uđete u prodavnicu, restoran, crkvu ili na glavni trg, morate biti prikladno obučeni“, izjavio je jedan vlasnik prodavnice za italijanske medije.

Varena nije usamljen slučaj. Sve više popularnih turističkih destinacija u Italiji uvodi stroža pravila tokom letnje sezone, pokušavajući da pronađe ravnotežu između velikog broja turista i očuvanja normalnog života lokalnog stanovništva.