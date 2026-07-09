Poslednjih meseci društvene mreže preplavili su saveti u kojima se preporučuje za čišćenje kupatila, osvežavanje prostorija, uklanjanje prašine, pa čak i održavanje pojedinih delova nameštaja. Mnogi tvrde da zahvaljujući njemu dom danima miriše prijatno, ali stručnjaci upozoravaju da pojedini viralni trikovi nisu bez rizika.

Jedan od najpopularnijih saveta koji se masovno deli na internetu jeste sipanje male količine omekšivača u vodokotlić kako bi se pri svakom puštanju vode širio prijatan miris po kupatilu. Iako na prvi pogled deluje kao jednostavno i jeftino rešenje, upravo ovaj trik izazvao je najveće polemike.

Zašto omekšivač ne bi trebalo sipati u vodokotlić?

Prema upozorenjima stručnjaka, omekšivač nije namenjen za ovakvu upotrebu. Njegovi sastojci mogu vremenom negativno uticati na gumene zaptivke i druge delove mehanizma vodokotlića.

Posledica mogu biti curenje vode, nepravilno funkcionisanje vodokotlića ili kvarovi čija popravka može biti znatno skuplja od bilo kakve koristi koju ovaj trik pruža.

Zbog toga se savetuje da se za osvežavanje kupatila koriste proizvodi koji su namenjeni upravo toj svrsi.

Gde omekšivač može biti koristan?

Iako stručnjaci ne preporučuju njegovu upotrebu u vodokotliću, postoje načini na koje ga pojedini koriste u domaćinstvu.

Jedan od najpoznatijih trikova odnosi se na čišćenje sudopere. Dovoljno je zatvoriti odvod, sipati dva čepa omekšivača, dodati toplu vodu, ostaviti nekoliko minuta, a zatim isprati i obrisati površinu. Korisnici tvrde da sudopera nakon toga izgleda sjajnije i da se prijatan miris zadržava duže.

Na društvenim mrežama često se preporučuje i brisanje radijatora sunđerom natopljenim toplom vodom sa nekoliko kapi omekšivača. Mnogi tvrde da prostorija posle toga miriše svežije, naročito kada se radijatori zagreju.

Da li zaista usporava skupljanje prašine?

Još jedan popularan savet jeste da se mala količina omekšivača nanese na krpu kojom se brišu police, lajsne i drugi delovi nameštaja.

Prema iskustvima korisnika, prašina se nakon toga sporije zadržava na površinama. Ipak, za ovu tvrdnju ne postoje pouzdani naučni dokazi, pa je treba uzeti sa rezervom.

Neki omekšivač koriste i za brisanje ulaznih vrata kako bi prostor pri ulasku imao prijatan miris. Međutim, kod lakiranih i drvenih površina preporučuje se prethodno testiranje na manjem delu kako ne bi došlo do oštećenja.

Oprez i kod tepiha

Na internetu se mogu pronaći i saveti da se mala količina omekšivača koristi prilikom ispiranja manjih tepiha kako bi vlakna bila mekša i prijatnije mirisala.

Međutim, kod skupljih ili osetljivih tepiha stručnjaci savetuju da se koriste sredstva namenjena upravo toj vrsti materijala, jer omekšivač može promeniti teksturu vlakana ili ostaviti fleke.

Iako mnogi trikovi sa društvenih mreža deluju praktično, stručnjaci podsećaju da omekšivač nije univerzalno sredstvo za čišćenje. Napravljen je za negu tekstila, pa ga na drugim površinama treba koristiti oprezno i u malim količinama, uz poštovanje preporuka proizvođača.