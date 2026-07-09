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SAD pokrenule nove udare na Iran sa ciljem da obezbede slobodnu plovidbu kroz Ormuski moreuz, nakon nove eskalacije sukoba.

Donald Tramp poručio da je primirje završeno i naveo da su američki napadi odgovor na iransko bombardovanje civilnih brodova, uz upozorenje da će odgovor biti još žešći ako se napadi ponove.

Sukob je eskalirao posle napada na tri teretna broda, za koje Vašington optužuje Teheran, što je pokrenulo novu razmenu vojnih udara.

Iran uzvratio napadima na američke baze u Bahreinu i Kuvajtu, uz ocenu da Trampove pretnje predstavljaju znak neuspeha, a ne snage.

SAD su obnovile naftne sankcije Iranu, dok se istovremeno nastavljaju ceremonije sahrane ubijenog vrhovnog vođe Alija Hamneija, čije je telo prebačeno u Irak.

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SAD gađaju mostove i pruge u Iranu

Prema navodima agencije „Fars”, SAD su počele sa napadima na mostove, pri čemu su pogođeni most Ak Teke Kan u provinciji Golestan na severu Irana, kao i železnička pruga kod Gorgana.

Ovo je najdublji američki udar na teritoriju Irana od marta i prvi napad SAD na iransku saobraćajnu infrastrukturu od aprilskog primirja.

Tramp objavio snimak napada na Iran

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da ga je iransko rukovodstvo kontaktiralo i izrazilo želju za postizanjem sporazuma, nakon što su Sjedinjene Američke Države izvele nove napade na iranske ciljeve.

"Pozvali su pre nekog vremena. Toliko očajnički žele da postignu dogovor", rekao je Tramp novinarima u avionu "Air Force One" tokom povratka u SAD sa samita NATO-a u Ankari, preneo je Skaj njuz.

Njegovi komentari usledili su nakon što je američka vojska saopštila da je pogodila više od 90 iranskih vojnih ciljeva. Tramp je rekao da su ti napadi bili "odmazda".

Napad kod Ahvaza u Iranu, troje poginulo

Najmanje tri osobe su poginule, a više njih je ranjeno u američkom napadu na obodu iranskog grada Ahvaza.

Zamenik guvernera provincije Huzestan za bezbednost i sprovođenje zakona Valiolah Hajati rekao je da je "izraelsko-američki režim" rano jutros gađao lokaciju na periferiji Ahvaza, navodeći da su spasilačke i medicinske ekipe upućene na teren.

Iranski mediji su preneli su da su eksplozije zabeležene i u Bandar Abasu, Bušeru, Čabaharu, Konaraku, Iranšaru, Siriku, Džasku, na ostrvima Abu Musa i Kešm, kao i u Akali.

Prema navodima državnih medija, u Iranšaru je pogođen aerodromski objekat, pri čemu je poginuo najmanje jedan vatrogasac, dok je više osoba povređeno.

Iranska vojska napala američke baze u Kuvajtu i Bahreinu

Iranska vojska saopštila je da je noćas napala dve američke baze u Kuvajtu i dve u Bahreinu, upozorivši da će i druge američke lokacije u regionu biti pogođene ukoliko SAD nastave napade na Iran.

Prethodno su se u Bahreinu i Kuvajtu oglasile sirene za vazdušnu opasnost, dok je Kuvajt takođe saopštio da se njegova vazdušna odbrana suočava sa napadima raketama i dronovima, prenela je Al Džazira.

Teheran je zapretio masovnim napadom na američke vojne baze kao odgovor na američke napade na Iran drugu noć zaredom.

CENTCOM: Izvedena nova runda napada na iranske vojne ciljeve

Američka Centralna komanda (CENTCOM) saopštila je da je izvela dodatnu rundu napada na vojne ciljeve u Iranu, navodeći da je cilj operacije bio dalje slabljenje sposobnosti Teherana za napade na komercijalne brodove i civilne mornare u Ormuskom moreuzu.

CENTCOM je na platformi Iks naveo da su američke snage pogodile oko 90 vojnih ciljeva, uključujući sisteme protivvazdušne odbrane, sredstva za obalski nadzor, skladišta raketa i bespilotnih letelica, pomorske kapacitete i logističku infrastrukturu duž iranske obale.

U saopštenju se navodi da su najnoviji udari usledili nakon ofanzivnih operacija izvedenih prethodne noći.

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