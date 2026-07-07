Ukrajinski Generalštab saopštio je da objekat u gradu Višnjeve, u blizini Kijeva, u kojem je posle ruskog napada došlo do snažnih sekundarnih eksplozija, nije u vlasništvu Oružanih snaga Ukrajine niti se nalazi pod njihovom nadležnošću.

Kako prenosi Ukrajinska pravda, portparol Generalštaba Dmitro Lihovij izjavio je da ukrajinska vojska poštuje naređenje kojim je zabranjeno skladištenje municije i sličnih objekata u blizini naseljenih mesta.

„Objekat nije pod kontrolom vojske“

- Na snazi je i dalje naređenje glavnog komandanta Oružanih snaga Ukrajine kojim se zabranjuje smeštanje skladišta municije i drugih sličnih objekata u blizini stambenih naselja i mesta na kojima borave civili - rekao je Lihovij.

On je dodao da ukrajinska vojska, kako je naveo, dosledno vodi računa o bezbednosti civilnog stanovništva i izrazio saučešće porodicama stradalih u napadu.

Evakuisano gotovo 500 ljudi

Rusija je u noći između nedelje i ponedeljka izvela veliki kombinovani napad na Ukrajinu, koristeći bespilotne letelice, kao i projektile lansirane iz vazduha, sa kopna i mora.

Ukrajinska protivvazdušna odbrana saopštila je da je oborila 363 od ukupno 419 vazdušnih ciljeva, dok je, prema njihovim navodima, 29 balističkih projektila i 18 dronova pogodilo 34 lokacije.

Zbog opasnosti od novih eksplozija iz Višnjeva je evakuisano gotovo 500 stanovnika.

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da očekuje od Bezbednosne službe Ukrajine i obaveštajnih agencija da utvrde sve okolnosti događaja.

Premijerka Julija Sviridenko navela je da je u napadu oštećeno oko 13 hektara stambenog područja, ocenivši da je reč o jednom od najvećih razaranja stambenih četvrti od početka rata.

Načelnik vojne uprave Kijevske oblasti Mikola Kalašnjik saopštio je da je u napadu na Kijevsku oblast poginulo devet osoba, dok je 58 ljudi povređeno.

Izvor: Ukrajinska pravda