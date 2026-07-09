Predsednik SAD je na samitu NATO-a u Turskoj izjavio: „Oni (Iran) žele da uklone lidera Sjedinjenih Država – mene. Nalazim se na svakoj njihovoj listi.“

„Na svakoj sam njihovoj listi i, za sada, pretpostavljam da sam imao malo sreće. Ali to možda neće trajati još dugo, jer tako to ide“, nastavio je Tramp, prenosi "Dejli mejl".

Njegovo upozorenje usledilo je nakon što su tvrdolinijaški poslanici u Teheranu otvoreno pozvali da se ispaljuju rakete na njegovu lokaciju tokom samita. Ranije ove nedelje, ožalošćeni na sahrani ajatolaha Alija Hamneija raspisali su novčanu nagradu za Trampovu smrt.

Predsednik SAD je ponovo pomenuo mogućnost svoje smrti tokom konferencije za novinare zajedno sa Markom Rubijom i drugim visokim članovima svoje administracije.

Govoreći o iranskom rukovodstvu, koje je uspostavljeno nakon što je Hamnei poginuo u ratu, Tramp je rekao: „Njih više nema. Imaju novi skup lidera. Možda će i oni nestati. Ko zna? A znate šta, možda i mene više neće biti, jer sam im ja meta broj jedan. O tome se svuda govori. Ja sam broj jedan, jer su oni ološ.“

Trampove izjave dolaze nakon što je proglasio da je njegovo primirje sa Iranom „završeno“ i naredio nove udare na tu zemlju posle iranskih napada na trgovačke brodove u Ormuskom moreuzu.

Tokom Hamneijeve sahrane u ponedeljak, snimci iz Teherana prikazali su pristalice režima kako nose plakate sa crvenim nišanom preko Trampovog lica i porukom od sedam reči: „Pre ili kasnije, vaše glave će pasti.“

Na drugim plakatima nalazila su se lica Džej Di Vensa i Pita Hegseta ispod nišana, uz poruku: „Biće krvi.“

U glavnom gradu odjekivali su povici „Smrt Americi“ i „Smrt Izraelu“ dok je Hamneijev kovčeg nošen ulicama Teherana.

Na snimcima se vidi i kako pojedini Iranci pale američke i britanske zastave i bacaju kamenice na Trampove fotografije. U blizini čela pogrebne povorke nalazila se i lutka koja prikazuje obešenog Trampa.

Želja iranskog režima da ubije Trampa datira još iz njegovog prvog predsedničkog mandata, nakon što je 2020. godine naredio napad dronom u kojem je ubijen general Revolucionarne garde Kasem Sulejmani.

Američke obaveštajne službe više puta su upozoravale tokom Trampove kampanje 2024. godine da Iran planira atentate na njega, kao i na bivše zvaničnike iz njegove prve administracije, u znak osvete za taj napad.

Savezni tužioci optužili su jednog operativca Revolucionarne garde da je ponudio 300.000 dolara za ubistvo Trampovog bivšeg savetnika za nacionalnu bezbednost Džona Boltona na teritoriji Sjedinjenih Država.

Trampov bivši državni sekretar Majk Pompeo i nekadašnji specijalni izaslanik za Iran Brajan Huk bili su primorani da žive pod neprekidnom zaštitom državnih bezbednosnih službi.

Trampovo razmišljanje o sopstvenoj smrti dolazi svega nekoliko dana pre druge godišnjice pokušaja atentata u Batleru, u saveznoj državi Pensilvanija, kada je zamalo izgubio život.

Kancelarija generalnog inspektora Ministarstva za unutrašnju bezbednost prošle nedelje objavila je izveštaj u kojem se navodi da je Tajna služba propustila čak 102 radio-poziva u kojima je upozoravano da se napadač Tomas Kruks nalazi na obližnjem krovu sa dugom puškom, kao i da agenti koji su bili uz Trampa nisu bili upozoreni da ga odmah sklone sa bine.

Potencijalni napadač je ubijen na licu mesta u julu 2024. godine.

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