Naime, MMF je saopštio da je Srbija među pet najbrže rastućih ekonomija u Evropi. Za razliku od ovih drugih zemalja gde je privredni rast zasnovan na potrošnji domaćinstava, u Srbiji su glavni pokretač javne i industrijske investicije.

Srbija je smanjila inflaciju i održala finansijsku disciplinu. U novoj prognozi MMF je ocenio da će Srbija biti jedna od pet najbrže rastućih ekonomija u Evropi, uz prosečnu stopu privrednog rasta na godinu od 3,52% i to u periodu od 2027.-2031.godine. Kao što je navedeno, glavni motor će biti javne investicije, uz podršku rastuće proizvodnje za izvoz i ulaganje u industriju, uključujući i kineske investicije u sektor rudarstva, posebno bakra. Po ovom izveštaju, rast srpske privrede će u navedenom periodu, značajno nadmašiti rast u Evrozoni koji se očekuje od samo 1,2%.

U ovaj izveštaj ne treba imati ni najmanje sumnje, jer ga je donela kredibilna finansijska institucija u koju svi imaju poverenja, i na koju niko ne može da utiče.

Istovremeno, švajcarski "Handelszeitung", vodeći poslovni list koji posluje u okviru Ringer AG objavio je specijalno izdanje o Srbiji na dodatku od 12 strana. Podnaslov je vrlo interesantan i glasi: "Od zemlje koja se mučila do investicionog čuda!", a naslov je: "Srbija kao poslovna destinacija!"

Jedan od sagovornika je bio i Predsednik Švajcarske Gi Parmelan, koji je istakao da je u Srbiji aktivno više od 600 švajcarskih kompanija. Smatra Predsednik Švajcarske, koji je u aprilu ove godine posetio Srbiju i to u godini kada obeležavamo 110godina diplomatskih odnosa Švajcarska - Srbija, da su temelji postavljeni i da je sada vreme da zajedno iskoristimo prilike...

Pored mnogih privrednika tu je objavljen i intervju sa Jelenom Sadler, izvršnom direktorkom švajcarsko - srpske privredne komore.

Ovo specijalno izdanje nije zaobišlo ni srpski IT sektor, koji broji preko 4100 kompanija i 48.000 programera, sa izvozom usluga većim od 3,5 milijardi evra godišnje.

Pomenut je I Microsoft, odnosno njegov razvojni centar u Beogradu koji je porastao danas na skoro 800 zaposlenih inžinjera.

Ovo navedeno je nešto što je od najvećeg značaja za Srbiju, a ne razne spletke iz Brisela.

Nije slučajno zagrebački "VEČERNJI LIST" objavio članak sa naslovom "Vučić će likovati zbog ovih vesti: "Beograd grabi prema vrhu Evrope, Srbija preskočila i Hrvatsku!" a vrlo brzo isti naslov morali da promene kada im je stigao politički izveštaj Tonina Picule iz Brisela, koji ocrnjuje Srbiju.

Ovaj izveštaj morali su da ublaže i da sakriju istinu, iako je za razliku od politike u ekonomiji 2+2 uvek 4.

Srbija se ne bavi Hrvatskom, a najmanje njenom privredom, koja opstaje zahvaljujući velikim novčanim prilivima iz EU iz raznih fondova i naravno turizma, a ni privredom Bugarske, koja je uvođenjem evra u svoj platni sistem, napravila totalni haos u svojim finansijama.

Vlast u Srbiji okrenuta je ka razvoju svoje države i za dobrobit svojih građana.

A što se unutrašnje političke scene tiče blokaderi su na nož dočekali izveštaj Marte Kos i predlog za otvaranje Klastera 3, a što se tiče Izveštaja MMF u to se oni ništa ne razumeju, pa ne mogu ni da se izjašnjavaju. Blokaderi samo znaju da mrze ovu vlast , sve njene predstavnike, a najviše Predsednika Republike Aleksandra Vučića.

A zašto?

Tako im je je naređeno i za to im je plaćeno!

Neće se izjašnjavati ni vajni opozicioni stručnjaci, jer ovakve vesti su za njih noćna mora, jer ne mogu da ih opovrgnu.

Srbija nastavlja svoj ekonomski put i privredni rast koji je dobro prepoznat i priznat od svih najvažnijih međunarodnih finansijskih organizacija, a što je najvažnije to vide i osećaju svi dobronamerni građani Srbije...