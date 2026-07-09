Iranski državni mediji objavili su video snimak uništenja rezidencije vrhovnog vođe Alija Hamneija u Teheranu, gde je on ubijen u američko-izraelskom vazdušnom napadu u februaru. Video se pojavio na dan njegove sahrane.

Snimak prikazuje ruševine zgrada kompleksa, krš i rupe koje su ostale nakon vazdušnih napada. Njujork tajms je ranije objavio satelitski snimak rezidencije nakon napada. Fotografija prikazuje ostatke okvira zgrade prekrivene crnim pepelom.

Ali Hamnei je ubijen 28. februara u zajedničkoj američko-izraelskoj operaciji. U vreme napada bio je u svojoj kancelariji.

Nakon potvrde smrti vrhovnog vođe, Iran je proglasio 40 dana nacionalne žalosti i sedam dana državnih praznika. Višednevni događaji žalosti počeli su u Teheranu početkom jula. Ajatolah će biti sahranjen 9. jula u mauzoleju Imama Reze u Mešhedu.

Nakon smrti Alija Hamneija, njegov drugi sin, 56-godišnji Sejed Modžtaba Hamnei, zauzeo je njegovo mesto i postao novi vrhovni vođa Irana.

Rano ujutro 28. februara, Izrael i Sjedinjene Države pokrenule su prvu seriju vazdušnih napada na iranske gradove. Predsednik Donald Tramp zvanično je objavio početak velike vojne operacije. Optužio je Teheran za „neumoljivu kampanju krvoprolića i masovnih ubistava“ usmerenu protiv Sjedinjenih Država i njihovih saveznika.

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