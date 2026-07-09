Nakon samita NATO-a u Ankari, turski predsednik Redžep Tajip Erdogan je rukovodstvu Evropske unije i evropskih zemalja poklonio gravirane borbene pištolje, municiju i komplet za čišćenje, prenosi Politiko.

Konkretno, oružje su primili predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen i predsednik Evropskog saveta Antonio Košta. Koština služba obezbeđenja je odnela pištolj na pregled; biće skladišten u Belgiji „u skladu sa bezbednosnim zahtevima“.

Odlazeći premijer Velike Britanije Kir Starmer i holandski premijer Rob Jeten rekli su da će ostaviti svoje pištolje u Turskoj radi dekomisioniranja pre nego što ih donesu kući.

Donirano oružje verovatno ne ispunjava stroga ograničenja vrednosti poklona i malo je verovatno da će ga primaoci zadržati za ličnu upotrebu, primetio je jedan zvaničnik.

Podsećanja radi, prošle godine, tokom posete Vašingtonu, nemački kancelar Fridrih Merc uručio je američkom predsedniku Donaldu Trampu izvod iz matične knjige rođenih njegovog dede. Dokument je bio smešten u pozlaćeni ram.

Ruski predsednik Vladimir Putin uručio je američkom lideru portret Trampa – sa krvavim licem i podignutom pesnicom – nakon pokušaja atentata u julu 2024. godine.