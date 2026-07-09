Ruski dronovi napali su više oblasti Ukrajine, a prema navodima Kijeva, pogođeno je ukupno 13 lokacija na severu, jugu i istoku zemlje. Istovremeno, ruski zvaničnici saopštili su da su ukrajinski dronovi izveli napad na dva tankera u Taganrogskom zalivu, u Rostovskoj oblasti.

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Zelenski: Ukrajina pogodila dva skladišta nafte u Rusiji

Ukrajina je pogodila dva ruska skladišta nafte u Tverskoj i Stavropoljskoj oblasti, oba udaljena oko 500 kilometara od linije fronta, izjavio je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

On je objavio na platformi Iks da su ukrajinske snage napale terminal za utovar nafte u ruskoj Rostovskoj oblasti. Zelenski je podsetio da su ukrajinske snage poslednjih dana napale i rusku naftnu stanicu u gradu Ufi.

On je ponovio da Ukrajina sprovodi plan udara dugog dometa na rusku teritoriju kao odgovor na napade Rusije.

Moskva: Udar na vojnu logistiku Kijeva, pogođene lokomotive za prevoz oružja

Ruske Oružane snage dronovima "geranj" pogodile su lokomotive koje se koriste za transport oružja u Dnjepropetrovskoj i Harkovskoj oblasti Ukrajine, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.

"Posade bespilotnih letelica 'geranj' pogodile su lokomotive koje se koriste za prevoz oružja i materijala za ukrajinske oružane snage. Svi ciljevi su pogođeni", navodi se saopštenju.

FSB: Sprečen atentat na visokog ruskog vojnog zvaničnika u Moskvi

Ruska Federalna služba bezbednosti (FSB) saopštila je da je sprečila planirani teroristički napad na visokopozicioniranog zvaničnika Ministarstva odbrane Rusije u Moskvi i uhapsila 25-godišnju državljanku Rusije osumnjičenu za saradnju sa ukrajinskim specijalnim službama.

Prema podacima ruske službe bezbednosti, nju su 2024. godine regrutovale ukrajinske specijalne službe radi prikupljanja obaveštajnih podataka i utvrđivanja lokacija u Moskvi i Sankt Peterburgu na kojima bi Kijev mogao da izvede terorističke napade.

Kako se navodi, ukrajinski operativac je sve vreme simulirao romantičnu vezu sa devojkom i obećavao joj da će nastaviti odnos na teritoriji Ukrajine nakon što izvrši sve zadatke.

U martu 2026. godine, Ruskinja je iznajmila stan u Moskvi, gde je postavila kamere koje su prenosile signal u Ukrajinu radi praćenja vojnog lica. U istom stanu pripremila je sve za boravak neposrednog izvršioca napada.

Prema navodima FSB-a, on je trebalo da stigne u Moskvu nakon što ona napusti Rusiju i preko Turske i Moldavije otputuje u Ukrajinu.

Moskva: Oboreno više od 70 ukrajinskih dronova iznad više ruskih regiona

Ruska protivvazdušna odbrana (PVO) oborila je 73 ukrajinska drona tokom noći, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

U saopštenju se navodi da su ukrajinski dronovi oboreni iznad ruske Belgorodske, Brjanske, Kurske, Kaluške, Novgorodske, Tverske, Orlovske, Lenjingradske, Rostovske i Moskovske oblasti, prenele su RIA Novosti.

Ističe se da su ukrajinski dronovi uništeni i iznad Krasnodarskog kraja, Krima i Azovskog mora.

Ukrajinska PVO oborila 72 ruska drona tokom noći

Ukrajinska protivvazdušna odbrana (PVO) oborila je 72 ruska drona tokom noći, saopštile su Vazduhoplovne snage Oružanih snaga Ukrajine.

U saopštenju, objavljenom na Telegramu, navodi se da su ruske snage tokom noći lansirale ukupno 94 drona na Ukrajinu, preneo je Ukrinform.

Ističe se da su ruski dronovi napali sever, jug i istok Ukrajine, kao i da je pogođeno ukupno 13 lokacija.

Maročko: U toku deminiranje Konstantinovke

U Konstantinovki, u Donjeckoj Narodnoj Republici, u toku je deminiranje grada, a taj posao zahteva angažovanje velikog broja ljudi i tehnike, izjavio je ruski vojni ekspert Andrej Maročko, prenosi Gazeta.

Maročko je naveo da ruske snage u deminiranju koriste i robotizovane sisteme, kao i sve raspoložive inženjerijske kapacitete.

"Kada je reč o Konstantinovki, naši vojnici sada koriste i robotizovane sisteme i sve raspoložive snage i sredstva kako bi deminirali grad, jer su ukrajinski borci ostavili veoma mnogo, pod navodnicima, 'iznenađenja'", naveo je Maročko.

Prema njegovim rečima, ukrajinske snage su prilikom povlačenja ostavile veliki broj eksplozivnih naprava i drugih opasnih sredstava, zbog čega je, kako je istakao, neophodno temeljno obezbediti teren pre povratka civila.

On je dodao da se Konstantinovka i dalje nalazi u zoni aktivnih borbenih dejstava, gde je prisutna velika količina neeksplodirane municije, koju ruske inženjerijske jedinice trenutno uklanjaju.

Zvaničnici: Ukrajinski dronovi napali dva tankera u Taganrogskom zalivu u Rusiji

Ukrajinski dronovi napali su noćas dva tankera u Taganrogskom zalivu u ruskoj Rostovskoj oblasti, kao i rezervoar za naftu u ruskoj Tverskoj oblasti, saopštili su lokalni zvaničnici.

Načelnik Rostovske oblasti Jurij Sljusar rekao je da su dva tankera oštećena u ukrajinskom napadu, a da nije bilo povređenih, preneo je Tas.

Vršilac dužnosti načelnika Tverske oblasti Vitalij Koroljov objavio je na platformi Maks da se rezervoar za naftu zapalio u toj oblasti nakon napada ukrajinskog drona i da nema povređenih.

Koroljov je naveo da su požar lokalizovali vatrogasci Ministarstva za vanredne situacije.