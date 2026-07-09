Službenici Odeljenja bezbednosti Budva, u saradnji sa inspektorima za strance Sektora granične policije, otkazali su boravak trojici bugarskih državljanki koje su, prema podacima koje je policija dobila proverama i putem međunarodne policijske saradnje, u svojoj matičnoj zemlji registrovane kao počinioci više krivičnih dela krađe. Uprava policije apelovala je na građane i turiste da ne ostavljaju vredne stvari bez nadzora na plažama i drugim javnim mestima.

Službenici Odeljenja bezbednosti Budva, u saradnji sa službenicima Sektora granične policije - inspektorima za strance, kako se navodi, proverili su svrhu boravka i ispunjenost zakonskih uslova za boravak stranih državljana na području Budve, nakon čega su doneta rešenja o otkazu boravka za tri bugarske državljanke.

Kako je saopšteno iz Uprave policije, rešenje o otkazu boravka sa zabranom ulaska u Crnu Goru u trajanju od šest meseci doneto je za M.D. (36) i M.I. (46), dok je Đ.M. (22) izrečena zabrana ulaska u trajanju od tri meseca.

„Ovim trima bugarskim državljankama, koje su zajedno boravile na našoj teritoriji, boravak je otkazan jer je utvrđeno da ga nisu koristile u svrhu za koju im je boravak u Crnoj Gori odobren“, navodi se u saopštenju.

Policija je navela da su proverama, delimično sprovedenim putem međunarodne operativne policijske saradnje od strane NCB Interpol Podgorica, utvrđeno da su ove tri žene registrovane u Bugarskoj kao izvršioci više krivičnih dela krađe.

„Službenici Odeljenja bezbednosti Budva, prilikom sprovođenja provera, od kojih je deo sproveden putem međunarodne operativne policijske saradnje od strane NCB Interpol Podgorica, došli su do saznanja da su ove tri žene registrovane u svojoj matičnoj zemlji kao izvršioci više krivičnih dela krađe“, saopštila je policija.

Dodali su da službenici nastavljaju preventivne i represivne aktivnosti usmerene na sprečavanje i otkrivanje imovinskih krivičnih dela i drugih krivičnih dela na primorju tokom letnje turističke sezone.

Istovremeno, Uprava policije pozvala je građane i turiste da obrate posebnu pažnju na lične stvari zbog gužvi na trgovima, u restoranima i na plažama.

„Koristimo ovu priliku da podsetimo građane i turiste da je važno, zbog gužvi na trgovima, u kafićima i na plažama, da obrate posebnu pažnju na to kako nose stvari na javnim mestima i gde ostavljaju stvari kada idu na plažu, i da ih ne ostavljaju bez nadzora, što se posebno odnosi na novac, lična dokumenta, nakit i druge vredne stvari“, navodi se u saopštenju.